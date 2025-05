terremoto-in-grecia,-scossa-di-magnitudo-6-al-largo-di-creta

(Adnkronos) – Un’allerta tsunami, come misura precauzionale, è stata diramata nelle scorse ore in Grecia dopo un terremoto di magnitudo 6 sulla scala Richter registrato nella notte tra le isole di Kasos e Creta. Agli abitanti di Rodi, Karpathos e Kasos è stato chiesto di “allontanarsi immediatamente dalla costa” e di “seguire le istruzioni delle autorità locali”, ha riferito la tv greca Ert. Il sisma è stato registrato a “19 chilometri a sudovest di Kasos, a una profondità di 62,5 chilometri”, secondo l’Istituto di geodinamica di Atene. E’ stato avvertito in particolare a Creta e Rodi, ha riferito la Ert. Al momento non vengono segnalati danni nelle isole vicine all’epicentro del terremoto.