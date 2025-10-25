terremoto-in-provincia-di-avellino,-torna-la-paura-in-irpinia

(Adnkronos) –

Terremoto oggi sabato 25 ottobre in provincia di Avellino. Secondo la stima provvisoria dell’Ingv la scossa più forte, registrata alle 21.49 in Irpinia, avrebbe raggiunto 4 di magnitudo.

Un’altra scossa di 2.4, sempre con epicentro a un chilometro da Montefredane, è stata registrata dall’Ingv alle 22:08 a una profondità di 11 km.

La scossa più forte è stata avvertita in tutte le province della Campania, in particolare nel Salernitano e in diversi quartieri di Napoli, e si è verificata a 1 km da Montefredane, a una profondità di 14.1 km. La gente sì è riversata in strada in diverse cittadine dell’Irpinia.

La Sala situazione Italia del Dipartimento della Protezione civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio nazionale della protezione civile. Dalle prime verifiche effettuate, in seguito all’evento non risulterebbero danni a persone o cose.

“E’ stata una scossa fortissima. Siamo scesi tutti in strada e siamo preoccupatissimi”. A dirlo all’Adnkronos Ciro Aquino, sindaco di Montefredane.

“Questa mattina c’era stata un’altra scossa – racconta il sindaco – ora ho convocato i tecnici in Comune e intanto sto facendo un sopralluogo in una frazione popolosa per capire come è la situazione. Lunedì le scuole rimarranno chiuse”.

Ieri una scossa di magnitudo 3.6 si era verificata nella zona di Grottolella.