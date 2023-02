Terremoto in Turchia, in un video il coraggio delle infermiere che tengono le incubatrici del reparto neonatale

ROMA – Un atto di enorme coraggio. È quanto hanno documentato le telecamere di sorveglianza dell’ospedale di Gaziantep durante il terribile terremoto che ha colpito la Turchia e la Siria, causando oltre 28mila morti. Le immagini mostrano due infermiere del reparto neonatale che, invece di fuggire, sono accorse per tenere strette le incubatrici ed evitare che si rovesciassero.

Video from the night of the #Turkiye #earthquake showing how 2 brave nurses – instead of fleeing – ran into the neonatal care unit at #Gaziantep Hospital to stop the baby incubators falling over.#TurkiyeDeprem #TurkiyeEarthquarke #Turkey #TurkeyEarthquake #TurkeyQuake pic.twitter.com/kvLMejP9eX

— Andrew Hopkins (@achopkins1) February 12, 2023