terremoto-myanmar,-almeno-1.700-morti:-donna-incinta-estratta-viva-da-macerie-a-mandalay

(Adnkronos) – E’ salito a circa 1.700 morti e 3.000 feriti il bilancio del devastante sisma di magnitudo 7,7 che ha colpito il Myanmar. Lo ha reso noto il leader della giunta militare birmana in una telefonata con il premier malese Anwar Ibrahim, precisando che al momento risultano disperse oltre 300 persone e il bilancio delle vittime potrebbe aggravarsi.

I soccorritori continuano a senza sosta a cercare di salvare più vite possibili e oggi una donna incinta è stata estratta viva dalle macerie di un palazzo a Mandalay crollato. Lo rende noto la Bbc che condivide il video del salvataggio della donna da parte dei soccorritori e segnala che è avvenuto 55 ore dopo il sisma

La terra intanto continua a tremare. Una nuova scossa di magnitudo 5.1, riferisce la Bbc, è stata registrata questa mattina alle 9:08 (le 15:38 in Myanmar) a 28 chilometri da Mandalay, nella cittadina di Mattara secondo l’US Geological Survey, che monitora i terremoti in tutto il mondo. Un residente di Amarapura, una cittadina vicino a Mattara, ha detto che è stato il terremoto più forte che hanno sentito da quello del 28 marzo.

Intanto il governo ombra di opposizione democratica del Paese ha annunciato una sospensione unilaterale di due settimane nei combattimenti contro la giunta militare al potere che continua a bombardare i ribelli nonostante la tragedia che sta attraversano il Paese. Le “operazioni di difesa”, avverte però l’opposizione saranno escluse da questa tregua.

La “sospensione di tutte le operazioni militari offensive” sarà applicata nelle “aree colpite dal terremoto e nei distretti correlati”, ha dichiarato il National Unity Government (Nug) su X. Secondo quanto riportato dai media, la giunta militare ha continuato i suoi attacchi contro i gruppi ribelli anche nelle ore immediatamente successive al sisma. In un’intervista alla Bbc, il Relatore Speciale delle Nazioni Unite per il Myanmar, Tom Andrews, ha esortato la giunta a fermare tutte le operazioni militari.

Il Nug combatte contro la giunta dal colpo di Stato militare del 2021. Il bilancio delle vittime in Myanmar è finora di 1.644 morti e oltre 3.400 feriti, ma il numero potrebbe aumentare di migliaia a causa della vicinanza di aree densamente popolate e della vulnerabilità di molte strutture.

Anche in Thailandia il numero di morti continua ad aggravarsi. Secondo l’amministrazione metropolitana di Bangkok, i morti accertati sono 18, di cui 11 a causa del crollo del grattacielo – 10 sul posto e uno morto dopo essere stato portato in ospedale. 33 persone sono rimaste ferite e 78 risultano ancora disperse.

La Thailandia ha assicurato che non è pericoloso viaggiare nel Paese. Il ministro del Turismo ha dichiarato in un post su X che nessun turista è rimasto ferito e nessun sito turistico è stato danneggiato, mentre “i viaggi, gli hotel e gli eventi proseguono normalmente. Sono in corso ispezioni per garantire la sicurezza, mentre la polizia turistica monitora i principali siti. Nessuna cancellazione di viaggi”.

Gli aeroporti internazionali, tra cui quelli di Bangkok e dell’isola di Phuket, hanno ripreso le operazioni regolari dopo i controlli di sicurezza su piste e terminal, come annunciato dagli operatori aeroportuali. Il turismo è un settore fondamentale per l’economia thailandese, rappresentando il 12% del Pil e impiegando oltre il 20% della forza lavoro, secondo dati della banca centrale.

Nel frattempo, il terremoto, con epicentro in Myanmar, ha causato 17 morti a Bangkok. Le autorità hanno riferito che almeno 83 persone risultano disperse, mentre altre 32 sono rimaste ferite.