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Terremoto nel Pisano, scossa di magnitudo 2.4 vicino a Riparbella
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Terremoto nel Pisano, scossa di magnitudo 2.4 vicino a Riparbella

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(Adnkronos) –
Una lieve scossa di terremoto è stata registrata nella notte tra mercoledì 5 e giovedì 6 agosto in provincia di Pisa. Secondo i dati dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), il sisma, di magnitudo locale 2.4, è avvenuto alle ore 1.44. 

L’epicentro è stato localizzato a circa sei chilometri a nord-est di Riparbella, con coordinate geografiche 43.4062 di latitudine e 10.6557 di longitudine, a una profondità di 11 chilometri. La localizzazione dell’evento è stata effettuata dalla Sala Sismica dell’Ingv di Roma. 

Nonostante la magnitudo contenuta, la scossa è stata avvertita da numerosi residenti dell’area interessata e anche in alcuni comuni limitrofi. Al momento non risultano segnalazioni di danni a persone o edifici né richieste di intervento legate all’evento sismico. Il terremoto rientra nella normale attività sismica che interessa periodicamente la Toscana, una regione caratterizzata dalla presenza di diverse strutture tettoniche attive costantemente monitorate dalla rete di sorveglianza dell’Ingv. 

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