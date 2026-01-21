Terremoto, nuove scosse nel Messinese: la più forte di magnitudo 3.6

mercoledì, 21 Gennaio , 26

Australian Open, oggi Paolini-Frech – Diretta

(Adnkronos) - Jasmine Paolini torna protagonista agli Australian...

Maestrelli-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il sogno di Francesco Maestrelli incontra...

Webuild, a Lane in Florida contratti per 547 mln per progetto Westshore Interchange

(Adnkronos) - Webuild comunica che la controllata americana...

Valentino, apre oggi a Roma la camera ardente

(Adnkronos) - Apre oggi, mercoledì 21 gennaio, la...
(Adnkronos) – Continua a tremare la terra nel Messinese. Quattro scosse di terremoto sono state avvertite dalla mezzanotte di oggi mercoledì 21 gennaio fino a questa mattina. La più forte, di magnitudo 3.6, si è verificata alle 00.28, a 2 km da Militello Rosmarino. Altre tre scosse (cn magnitudo compresa tra 2 e 2.7) sono state registrate più tardi sempre a un massimo di 3 km da Militello Rosmarino (Messina). 

Sono giorni che la terra trema nella zona, anche ieri si sono verificate diverse scossa. 

