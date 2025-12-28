domenica, 28 Dicembre , 25

Terrorismo, Fdi alla Camera chiede informativa urgente a Piantedosi su Hannoun

Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 28 dic. (askanews) – “Fdi chiede un’informativa urgente al ministro Piantedosi per riferire di una faccenda dai contorni sconcertanti”. Lo ha annunciato Sara Kelany in aula alla Camera ricordando che Hannoun è stato “arrestato per reati gravissimi: terrorismo, eversione, l’ordinanza dice che questo soggetto sarebbe organico ad Hamas e che l’avrebbe foraggiata con milioni di euro”.

“Fdi da anni segnala la pericolosità di questo soggetto – ricorda la deputata – osannato e coccolato da esponenti di Pd, Avs e Cinque stelle, dalla deputata Sscari che ha fatto con lui diverse missioni estere, la deputata ha invitato alla Camera uno stretto collaboratore di Hannoun che emerge nelle intercvettazioni, un atteggiamento vergognoso che abbiamo stigmatizzato ma le sinistre si sono trincerate in un imbarazzante silenzio. Abbiamo chiesto di prendere le distanze da questi sogetti, che non sono mai arrivate. Dovrebbe scusarsi con gli italiani chi ha blandito quest’uomo. Per questo chiediamo al ministro dell’Interno di rifere i contorni dell’indagine e di come questa possa toccare la sicurezza dei cittadini che per noi resta bene imprescindibile”.

