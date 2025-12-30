terrorismo,-i-legali-di-hannoun:-contanti-raccolti-sempre-dichiarati

Genova, 30 dic. (askanews) – “E’ da anni che ha i conti bloccati, ha chiesto in tutti i modi di modificare questa situazione e ha specificato che l’unico modo per portare aiuti, con numerosissime richieste di persone che volevano donare, era fare una raccolta in contanti che tutte le volte sono stati dichiarati in uscita in aeroporto”. Lo hanno detto Fabio Sommovigo ed Emanuele Tambuscio, avvocati difensori del presidente dell’associazione palestinesi in Italia Mohammad Hannoun, arrestato con l’accusa di aver finanziato Hamas attraverso raccolte fondi per il popolo palestinese,ádopo l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Silvia Carpanini nel carcere genovese di Marassi.

“Penseremo – hanno aggiunto gli avvocati Sommavigo e Tambuscio rispondendo alla domanda di un cronista – se presentare ricorso al Riesame e se decideremo di farlo lo depositeremo nei termini”.