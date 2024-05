terrorismo,-mega-blitz-contro-rete-transnazionale-turca:-19-arresti

Residenti in Italia, ma anche Germania, Svizzera e Turchia

Roma, 22 mag. (askanews) – Diciannove cittadini di origine turca sono stati raggiunti da un’ordinanza di misura cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Milano. Risiedono in Italia, ma anche in Svizzera, Germania e Turchia.Sono indagati, a vario titolo, per associazione per delinquere aggravata anche dalla transnazionalità, con “finalità terroristiche”, nonché detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, traffico internazionale di stupefacenti, omicidio e favoreggiamento dell’immigrazione clandestina.Il blitz, a cui partecipano centinaia di poliziotti tra la Svizzera e l’Italia, è stato possibile grazie alle intercettazioni telefoniche ed ambientali, oltre ai pedinamenti e allo scambio informativo tramite INTERPOL, Polizia italiana e turca del KOM.