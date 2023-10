Terrorismo, Meloni al Consiglio Ue: l’immigrazione irregolare porta gravi rischi, basta titubanze

“Ne va della sicurezza dei cittadini”

Roma, 17 ott. (askanews) – L’attentatore di Bruxelles era sbarcato nel 2011 a Lampedusa “come già successo” anche in passato e questo dimostra che l’immigrazione irregolare di massa può portare “gravi rischi” anche per la sicurezza in Europa e quindi non è possibile avere più “titubanze” sul tema perché ne va della “sicurezza” dei cittadini europei. Lo ha detto, secondo quanto si apprende, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, nel corso del Consiglio europeo da remoto.

La presidente del Consiglio ha preso parte alla videoconferenza straordinaria dei membri del Consiglio Europeo, convocata dal presidente Charles Michel per discutere dell’attacco di Hamas subito da Israele e delle implicazioni del conflitto in corso, con riferimento anche alla situazione umanitaria di Gaza.

In linea con la Dichiarazione a 27 adottata già domenica 15 ottobre, la videoconferenza – informa Palazzo Chigi – “ha confermato la forte unità europea nel condannare Hamas e nel sostenere il diritto di Israele a difendersi nel rispetto del diritto internazionale umanitario”. E’ stato inoltre ribadito “l’impegno diplomatico europeo a favore della liberazione degli ostaggi e della protezione dei civili palestinesi nonché stranieri nella Striscia di Gaza”.