mercoledì, 14 Gennaio , 26

Milano Cortina, Malagò: “Salvini e Abodi sul caso tedofori? Ognuno ha le sue competenze. Caro biglietti sempre esistito”

(Adnkronos) - “La polemica dei tedofori? Noi italiani...

Napoli-Parma, annullato il gol di McTominay: cos’è successo al Maradona

(Adnkronos) - Gol annullato al Napoli nel primo...

Scuola: Eurosofia, incontro su riforma diritto studio alunni con disabilità

(Adnkronos) - Esperti delle scuole, dell'accademia, dell'associazionismo e...

Lollobrigida: “Capaci di imporre nostra qualità su mercati internazionali”

(Adnkronos) - "Il sistema dell'agroindustria e dell'agroalimentare sta...
Terrorismo, Piantedosi: Hannoun capo cellula italiana di Hamas

Terrorismo, Piantedosi: Hannoun capo cellula italiana di Hamas

Video NewsTerrorismo, Piantedosi: Hannoun capo cellula italiana di Hamas
Redazione-web
Di Redazione-web

“Sistema stabile di propaganda e finanziamento del terrorismo”

Roma, 14 gen. (askanews) – “Il 27 dicembre lo Stato ha colpito una rete terroristica operante sul nostro territorio. Nell’ambito di un’articolata attività investigativa, condotta da Polizia di Stato e Guardia di Finanza, coordinata dalla Procura distrettuale di Genova, avviata su impulso della Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, sono stati eseguiti provvedimenti di custodia cautelare nei confronti di nove soggetti, ritenuti responsabili di associazione con finalità di terrorismo anche internazionale. Due di essi risultano tuttora irreperibili”. Così ha detto il ministro dell’interno, Matteo Piantedosi, aprendo la sua relazione alla Camera sul caso dell’imam Mohammad Hannoun.Hannoun, cittadino giordano – ha continuato il responsabile del Viminale – residente da anni a Genova, figura di riferimento dell’associazionismo filopalestinese in Italia, “secondo l’ipotesi investigativa” era “il capo della cellula italiana di Hamas. Dietro il linguaggio dell’umanitarismo e della religiosità, è emerso un sistema stabile di propaganda e finanziamento del terrorismo”.

