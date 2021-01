Terzo lockdown in Inghilterra, chiuse tutte le scuole

AGI – Il premier britannico, Boris Johnson, ha annunciato il terzo lockdown in Inghilterra, che resterà in vigore almeno fino a metà febbraio. “Ci sarà un lockdown nazionale abbastanza duro da contenere questa nuova variante”, ha detto Johnson parlando in diretta tv.

“Scuole primarie, secondarie e college di tutta l’Inghilterra da domani dovranno fornire i propri servizi solo da remoto. Non è possibile che si facciano gli esami questa estate”, ha avvertito il premier, assicurando che troveremo delle “soluzioni alternative con il ministro dell’Istruzione.

Johnson ha assicurato che le scuole “non sono pericolose” ed è “molto improbabile” che i bambini siano toccati dalla nuova variante del virus.

