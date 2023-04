Terzo Polo, Boschi: il documento Calenda per Iv è votabile

I problemi li hanno posti da Azione cambiando idea, noi non ne abbiamo

Roma, 12 apr. (askanews) – Da parte di Italia Viva “non c’è nessunissimo problema, i problemi li hanno aperti ieri gli amici di Azione, con Calenda e Richetti, vediamo cosa hanno da dirci ma da parte nostra veniamo in modo molto tranquillo perché per noi rimane l’idea del progetto del partito unico che va avanti”. Lo ha detto Maria Elena Boschi, esponente di Italia viva, entrando nella sede di Azione dove si sta tenendo la riunione del comitato politico di Azione-Italia viva.

“Sono loro – ha proseguito Boschi – che hanno cambiato l’idea sull’entusiasmo dei giorni scorsi nei confronti del progetto del Riformista. Ora discuteremo sulla bozza che ci hanno mandato, che ci sembra sostanzialmente uguale a quella che avevamo già visto e discusso altre volte per cui votabile. Sto salendo per vedere che succede, ma rispetto alla tempistica noi avevamo già fissato un’assemblea di Italia Viva per il 10 giugno per cui noi ci siamo guà portati avanti su questo percorso”.

