Terzo sbarco di migranti in Albania: la nave con 49 persone è nel porto di Shengjin

ROMA – Ha fatto il suo ingresso nel porto di Shengjin, poco dopo le 7.30 di questa mattina, il pattugliatore Cassiopea con a bordo 49 migranti messi in salvo al largo di Lampedusa. Si tratta del terzo sbarco in Albania, dopo quelli del 16 ottobre e dell’8 novembre scorso. Da allora il governo ha modificato diversi aspetti delle procedure accelerate di frontiera in un Paese terzo. In primo luogo, a valutare se un migrante è vulnerabile o meno saranno mediatori incaricati dalle autorità italiane e non più quelli dell’Oim (Organizzazione internazionale migranti), il cui contratto è scaduto il 10 gennaio e non ancora rinnovato. Tra i Paesi di provenienza ci sono Gambia, Egitto, Bangladesh e Costa D’Avorio. Una volta sbarcati, i migranti andranno nel centro di Gjader dove si svolgeranno le udienze di convalida del trattenimento in base alla vulnerabilità rispetto al Paese di provienenza. A decidere, e anche questa è una novità introdotta dal governo, saranno le Corti d’Appello e non più le sezioni immigrazioni dei Tribunali.

