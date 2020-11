Ludovico Edalli si laurea nuovamente campione assoluto di ginnastica artistica, mettendo in bacheca il suo terzo titolo consecutivo, cinque in totale contando anche quelli vinti nel 2013 e nel 2015. Il bustese, già qualificato per i Giochi Olimpici di Tokyo proprio grazie all’ottimo piazzamento nel giro completo dei Mondiali di Stoccarda 2019, al termine delle sei rotazioni si piazza in cima ad una lunga serie di pretendenti al tricolore 2020, totalizzando 81.750 punti. Il ventisettenne è risultato il migliore nel suo attrezzo di punta, la parallela, con un parziale di 14.550, ma poi è riuscito a consolidare la propria leadership con il miglior parziale alla sbarra (13.600) e il terzo al corpo libero (14.000),

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Terzo titolo italiano consecutivo per Ludovico Edalli proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento