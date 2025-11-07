tesla,-bonus-da-1000-miliardi-di-dollari-a-elon-musk:-via-libera-azionisti

(Adnkronos) –

Gli azionisti di Tesla hanno approvato un pacchetto retributivo da 1000 miliardi di dollari destinato a mantenere Elon Musk alla guida della società per il prossimo decennio. Si tratta dello stipendio più alto per un Ceo nella storia.

Nel corso dell’assemblea annuale degli azionisti tenutasi giovedì, Tesla ha comunicato che una maggioranza superiore al 75% dei votanti si è pronunciata in favore dell’accordo, escludendo la quota del 15% già detenuta da Musk. “Lo apprezzo moltissimo”, ha dichiarato Musk a seguito del pronunciamento, esprimendo gratitudine agli azionisti e al consiglio di amministrazione.

Il provvedimento, spiega il Washington Post, “aveva incontrato un’insolita resistenza da parte di investitori, consulenti e attivisti che sostenevano fosse eccessivo o immeritato, facendo notare la recente storia di Musk al di fuori di Tesla”. Ma Musk ha anche ottenuto “guadagni storici, trasformando l’azienda nella casa automobilistica di maggior valore al mondo e diventando la persona più ricca del mondo”. Musk “è salito trionfante sul palco presso la sede centrale della società ad Austin”, tra applausi e cori in suo nome. “Quello che stiamo per intraprendere non è semplicemente un nuovo capitolo del futuro di Tesla, ma un intero nuovo libro”, ha annunciato.

In un piano decennale, il bonus stabilisce una serie di ambiziosi obiettivi che Musk deve raggiungere per ottenere l’intero pagamento, tra cui l’espansione del business dei robotaxi di Tesla e l’aumento del valore di mercato dell’azienda ad almeno 8.500 miliardi di dollari (7.200 miliardi di euro).

Il piano retributivo non prevede uno stipendio fisso, ma conferisce a Musk la facoltà di acquisire fino a 423,7 milioni di azioni Tesla nell’arco del prossimo decennio. Qualora la capitalizzazione di mercato di Tesla arrivi ad almeno 8.500 miliardi di dollari— un incremento del 466% rispetto ai livelli correnti — il valore di tali azioni potrebbe aggirarsi intorno a 1000 miliardi di dollari .

La corresponsione avverrebbe per dodici tranche, condizionate al raggiungimento di specifici traguardi di performance, sia di natura finanziaria che operativa. Se integralmente realizzato, l’accordo si tradurrebbe in un beneficio per Musk di circa 275 milioni di dollari giornalieri, configurandosi come il piano di remunerazione per dirigenti di maggior rilievo nella storia aziendale.

La proposta ha suscitato un acceso dibattito tra gli azionisti nelle ultime settimane. Come, ad esempio, del più grande fondo sovrano norvegese, Norges Bank Investment Management, che ha votato contro il piano a causa della mancanza di dettagli riguardanti il ​​bonus e l’enorme importo della ricompensa per il capo di Tesla.