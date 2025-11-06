giovedì, 6 Novembre , 25

Tesla, gli azionisti approvano 1.000 miliardi di dollari per Musk

Redazione-web
Di Redazione-web

Milano, 6 nov. (askanews) – Tesla ha annunciato che gli azionisti hanno votato a favore del piano retributivo da quasi 1.000 miliardi di dollari del CEO Elon Musk, con il 75% di sostegno.

I risultati del voto sono stati annunciati giovedì durante l’assemblea annuale degli azionisti ad Austin, in Texas.

Il pacchetto per Musk, già la persona più ricca del mondo, consiste in 12 tranche di azioni da assegnare se Tesla raggiungerà determinati traguardi nel prossimo decennio, ha riporta Cnbc.

La prima tranche di azioni verrà erogata se Tesla raggiungerà una capitalizzazione di mercato di 2.000 miliardi di dollari. L’attuale capitalizzazione di mercato di Tesla è di 1.540 miliardi di dollari.

