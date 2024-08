tesla-lancia-bonus-italia:-3mila-euro-di-sconto-su-model-y-e-3

Fino al 30 settembre. 29% mercato bev italia è Tesla

Milano, 27 ago. (askanews) – Arriva il Tesla Bonus in Italia che prevede uno sconto di 3mila euro sulle varianti a trazione posteriore della gamma Model 3 e Model Y.

Grazie al Tesla Bonus, i clienti in Italia possono acquistare una Model 3 a trazione posteriore a partire da 38.990 euro o una Model Y a trazione posteriore a partire da 39.690 euro. L’incentivo, pensato appositamente per i clienti italiani, inizia nella serata del 27 agosto e termina il 30 settembre 2024.

Nel primo semestre 2024 Tesla è cresciuta di oltre il 18% in Italia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Model 3 e Model Y hanno guidato la classifica non solo delle auto elettriche più vendute nel periodo, ma sono stati i veicoli più venduti in assoluto – considerando tutte le motorizzazioni – nei rispettivi segmenti, un risultato senza precedenti in Italia. Nel primo semestre il 29% del mercato bev italiano è rappresentato da Tesla, mentre la Model Y è l’auto più venduta al mondo nel 2023.