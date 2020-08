La pandemia non ha rallentato la corsa in Statale e Bicocca. All’esame, il 3 settembre, i candidati saranno “soltanto» 2500 per le norme sul distanziamento, ma le aspiranti matricole sono molte di più

