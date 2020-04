Test e posti letto. Le ragioni del successo tedesco

“I nostri ospedali non sono mai stati sopraffatti in questa crisi”: hanno fatto il giro del mondo le parole del ministro tedesco della Sanità, Jens Spahn, quando la settimana scorsa ha avuto gioco facile nel lodare “l’efficacia” della strategia messa in campo dal governo di Frau Merkel e la “solidità” del sistema sanitario federale.

In effetti, è con un certo stupore che si guarda alle cifre che arrivano dalla Germania: ad oggi, a fronte di oltre 149 mila contagi, i decessi confermati sono 5.200, stando al conteggio di Johns Hopkins University. In Italia, con 183 mila infezioni, il numero delle vittime è quasi 25 mila.

