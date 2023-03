Tg Ambiente, edizione del 14 marzo 2023

CENTOMILA PRESENZE A LETEXPO 2023, ORA PUNTARE SU GIOVANI

Quasi centomila persone. “Abbiamo più che raddoppiato le presenze rispetto all’anno scorso. È stata un’edizione straordinaria, si chiude una LetExpo oltre ogni aspettativa”. È il bilancio di Guido Grimaldi, presidente di Alis, Associazione logistica della modalità intersostenibile, dal palco della Fiera internazionale della logistica sostenibile (LetExpo) di scena a Veronafiere. Circa 310 gli espositori su più di 60.000 metri quadrati interni. Molti i ministri e i componenti del Governo intervenuti. Per il futuro Grimaldi ha il cruccio dei giovani e si appella affinchè tutto il sistema faccia meglio. “Mancano decine di migliaia di lavoratori nel settore della logistica spiega- e allo stesso tempo la disoccupazione giovanile preoccupa. Perché allora non fare incontrare meglio tra loro domanda e offerta? Qui abbiamo avuto 50.000 giovani in fiera da tutta Italia, da parte nostra – conclude – insistiamo su formazione e futuro”.

TRASPORTI SOSTENIBILI, RISPARMIATI OLTRE 635MILA EURO NEL 2022

Dopo oltre due anni di restrizioni alla mobilità per la pandemia, molti italiani sono tornati in azienda regolarmente ma cercando di percorrere la tratta casa-lavoro in modo più sostenibile dal punto di vista economico e ambientale. Nel 2022 scegliere di lavorare da casa, andare al lavoro in bici o a piedi, o fare carpooling aziendale, ovvero rinunciare all’utilizzo privato dell’auto condividendola coi propri colleghi, ha portato gli italiani a risparmiare complessivamente oltre 635.000 euro ed evitare di emettere 413 tonnellate di CO2 in atmosfera. È quanto emerge dal Rapporto annuale sulla mobilità sostenibile aziendale 2023 elaborato da Jojob Real Time Carpooling, azienda benefit che costituisce il principale servizio che in Italia offre alle aziende uno strumento completo di welfare aziendale per la mobilità. Solo attraverso il carpooling aziendale – spiega il Rapporto – nel 2022 sono stati risparmiati 345.000 euro con oltre 225 tonnellate in meno di emissioni di CO2.

‘PLASTIC FREE 2023’, 4 I COMUNI ITALIANI PREMIATI

Sono quattro i comuni italiani che hanno ottenuto il premio ‘Plastic Free 2023’ con il massimo livello di virtuosità. A ricevere l’ambito riconoscimento a forma di tartaruga durante la cerimonia che si è tenuta a Bologna sono Termoli ( in provincia di Campobasso), Borgo Virgilio (Mantova), Mogliano Veneto (Treviso) e Legnago (Verona). Delle oltre 360 città italiane che hanno avanzato la candidatura a ‘Plastic Free Onlus’, l’associazione di volontariato impegnata dal 2019 nel contrastare l’inquinamento da plastica, in 68 hanno superato la valutazione ricevendo l’attestato di virtuosità con 1, 2 o 3 tartarughe. “Il ringraziamento va ai nostri 250.000 volontari – commenta Luca De Gaetano, presidente di ‘Plastic Free’- la transizione ecologica è una sfida che possiamo vincere solo con un gioco di squadra tra persone, enti e imprese”.

MARCHE, DA ENEA MODELLO INNOVATIVO SIMBIOSI INDUSTRIALE

Un modello pilota per trasformare gli scarti di un'azienda in nuove risorse da riutilizzare o da cedere per altre produzioni nella regione Marche. Il tutto coinvolgendo oltre 30 aziende riunite, circa 200 risorse condivise e quasi 90 potenziali sinergie tra domanda e offerta. Sono alcuni dei risultati del progetto MARLIC, finanziato con oltre 11 milioni di euro dalla Regione Marche, al quale partecipa ENEA con 20 fra università, enti di ricerca e aziende del territorio. Enea ha sviluppato un modello pilota di simbiosi industriale per indagare potenziali sinergie tra aziende del territorio e valorizzare scarti industriali e risorse in eccedenza di varia natura. Il progetto ha così coinvolto aziende di diversi settori produttivi che hanno condiviso risorse e individuato potenziali sinergie tra domanda ed offerta. Le fasi successive saranno svolte ora da ENEA, in collaborazione con le aziende che hanno partecipato ai lavori, per analizzare gli scenari simbiotici di tre macroflussi delle risorse più rilevanti sia da un punto di vista ambientale che economico.

