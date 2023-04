Tg Ambiente, edizione del 18 aprile 2023

PICHETTO FRATIN: RIDURRE A ZERO INQUINAMENTO DA PLASTICA ENTRO 2040

Ridurre a zero l’ulteriore inquinamento da plastica entro il 2040 attraverso l’adozione dei principi sull’economia circolare. È l’obiettivo indicato dal ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, al G7 Energia, Clima e Ambiente di Sapporo in Giappone. L’efficienza delle risorse per le imprese, ricorda il ministro, “costituisce un prezioso mezzo di coinvolgimento attivo delle stesse in un percorso comune sostenibile”. Pichetto plaude l’impegno dei Paesi del G7 di mantenere il limite di un grado e mezzo di aumento della temperatura globale e si dice molto soddisfatto del forte allineamento dei Paesi “nell’accelerare la transizione verso sistemi a emissioni nette nulle, garantendo la necessaria sicurezza delle forniture e la promozione degli investimenti nelle filiere più strategiche”.

LA ‘SETTIMANA VERDE’ DI AMI: OLTRE 100 INIZIATIVE IN TUTTA ITALIA

Cento iniziative in 12 regioni, con oltre 10mila cittadini coinvolti sotto lo slogan ‘La Terra. La nostra casa. Proteggiamola’. È la Settimana Verde di Ambiente Mare Italia-Ami ets, patrocinata dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica-Mase e dalla Commissione europea-Rappresentanza in Italia, che sta coinvolgendo in clean up e incontri tantissimi volontari, divulgatori scientifici, studenti, Enti di ricerca e universitari, Parchi regionali, Aree marine protette, istituzioni locali, circoli sportivi, associazioni e aziende. “Serve un impegno comune- ha detto il presidente di Ami, Alessandro Botti- che parta innanzitutto da una maggiore consapevolezza ambientale e dalla condivisione di una nuova coscienza ecologica e che poi porti tutti a porre in essere azioni concrete per la salvaguardia del Pianeta”.

STUDENTI TOSCANI SCOPRONO LE LORO CITTÀ IN AUTOBUS

Il viaggio di ‘Va dove ti porta il bus’ è partito. L’operazione, voluta da Autolinee Toscane, è finalizzata a incentivare l’uso dei mezzi pubblici da parte dei più giovani e a fornire gli strumenti per imparare a muoversi in autonomia, favorendo l’immagine del viaggio in bus come un’occasione per acquisire maggiore consapevolezza del valore storico, artistico e turistico della propria città. Grazie alla collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale, all’iniziativa hanno aderito 55 classi – tra primarie e secondarie – di Livorno, Lucca, Pisa, Grosseto, Pistoia, Prato, Arezzo, Firenze, Siena, Massa e Carrara. In tutto sono tre gli incontri seguiti da ogni classe con il supporto di operatori didattici qualificati, quindi i ragazzi avranno modo di sperimentare un’uscita in autobus e mettere in pratica le regole apprese.

PALERMO, DISCARICA ALLO ZEN DIVENTA AREA POLIFUNZIONALE

Una gigantesca discarica abusiva nel cuore dello Zen di Palermo diventerà ora un’area polifunzionale, uno spazio verde attrezzato e fruibile da tutti. È stato infatti approvato dall’assessorato delle Infrastrutture della Regione Siciliana il progetto esecutivo per la realizzazione di un parco nella piazza su cui si affaccia la chiesa di San Filippo Neri. L’opera prevede una spesa presunta complessiva di 4 milioni di euro e una durata di 360 giorni. Ci saranno due fontane con giochi e getti d’acqua, diverse sedute lungo il perimetro, una zona con tavoli da ping-pong, tavolini in muratura, un campo di bocce e un’area verde con un laghetto artificiale.

