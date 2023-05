Tg Ambiente, edizione del 2 maggio 2023

LA CAMPAGNA RISCOPERTA: UN ITALIANO SU 3 SOGNA UN FIGLIO AGRICOLTORE

Più di un italiano su tre sogna il proprio figlio agricoltore, con un incremento del 22% rispetto a 10 anni fa. È quanto emerge da una indagine Coldiretti/Notosondagi. Già oltre 55mila giovani hanno scelto di costruirsi un futuro investendo nella terra, dalla coltivazione all’allevamento, dall’agriturismo alle vendite dirette fino alle bioenergie e all’economia. Ma non solo, perché molte attività sono multifunzionali, con anche fattorie didattiche e agriasilo, e una attenzione all’inserimento di disabili, detenuti e tossicodipendenti. “L’agroalimentare può offrire un milione di posti di lavoro green nei prossimi 10 anni” ha sottolineato il presidente della Coldiretti, Ettore Prandini.

BOLLETTE GAS, AUMENTI DEL 28% NEL MESE DI APRILE

In Italia ad aprile la tariffa del gas per una famiglia tipo nel mercato tutelato potrebbe essere salita di circa il 28% rispetto a quella di marzo. Lo dicono alcune stime di Facile.it: se venissero confermate, a parità di consumi, la spesa – calcolata su un consumo mensile di 116 Smc – passerebbe da circa 87 euro a 112 euro al mese, con un aumento di quasi 25 euro che, su base annua, diventerebbero per la famiglia quasi 300 euro in più.

NORTH SEA SUMMIT, NOVE PAESI EUROPEI PUNTANO SULL’EOLICO

Potenziare lo sfruttamento del vento creando impianti eolici interconnessi nel Mare del Nord: questo l’obiettivo che si sono posti i leader di nove Paesi europei che si sono dati appuntamento a Ostend, in Belgio, per la seconda edizione del North Sea Summit. Al vertice, presenti Francia, Germania, Irlanda, Danimarca, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Norvegia e Regno Unito, si è deciso di raddoppiare entro il 2050 la capacità di produzione di elettricità in questa area, rispetto agli obiettivi fissati nella scorsa edizione di Esbjerg. Inoltre, si è parlato di collegare tra loro i parchi eolici.

UNA MOSTRA A NEW YORK RACCONTA LE ATTIVITÀ DEI CARABINIERI DELLA BIODIVERSITÀ

Si chiama ‘Italian Biodiversity Keepers’ ed è la mostra che, dall’8 al 18 maggio a New York, presso il Palazzo dell’Onu, in preparazione della Giornata Mondiale della Biodiversità, racconterà l’attività del Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri nella tutela e nella conservazione dell’ambiente. I visitatori potranno immergersi e scoprire quanto il Cufa fa in materia di sorveglianza del territorio agro-forestale del Paese, contrasto agli incendi boschivi, inquinamento e gestione illegale di rifiuti, commercio di specie protette di flora e fauna, maltrattamenti degli animali, e infine riguardo la gestione di 150 riserve naturali statali e aree demaniali oltre alla sorveglianza dei Parchi nazionali.

