Tg Ambiente, edizione del 31 gennaio 2023

ROBOT E COMUNITÀ ENERGETICHE PER L’AGRICOLTURA DEL FUTURO

Robot per raccogliere frutta, intelligenza artificiale per riconoscere erbe da estirpare, stalle sempre più robotizzate dove gli allevatori sono sgravati dai lavori più pesanti. Ma anche comunità energetiche, agrivoltaico e nuove forme di credito possono aiutare le aziende agroalimentari ad affrontare il tempo dell’incertezza e dare invece una risposta certa alle sfide del mercato. Sono le suggestioni emerse al Forum Cda Agroalimentare che ha richiamato a Milano Marittima da tutta Italia oltre 400 tra manager e imprenditori del settore. “Intelligenza artificiale e robotica sono due grandi filoni per lo sviluppo dell’agricoltura- spiega Alessandro Malavolti, presidente di Federunacoma- Dai sistemi di visione, che ci dicono quando un frutto è maturo ad esempio, si sta sviluppando il Machine Learning, con la macchina che impara lavorando, e il Deep Learning, con cui l’algoritmo sviluppa strategie sulla base delle scelte passate. I robot in agricoltura troveranno spazio in quelle attività dove è richiesta tanta manodopera, come la raccolta, il diserbo selettivo, la sarchiatura”.

IL 5 FEBBRAIO TORNA LA GIORNATA CONTRO LO SPRECO ALIMENTARE

‘2030, moving on’, è il tema della decima Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare in programma il 5 febbraio. L’evento sarà focalizzato sulla prevenzione dello spreco a vari livelli: da quello domestico, che incide per oltre il 50% sulla filiera dello spreco nazionale e internazionale alle perdite in campo, alla dispersione alimentare negli step che precedono l’acquisto, la gestione e il consumo del cibo nelle case. Sarà un’edizione per sensibilizzare società, istituzioni, aziende, scuole e cittadini sulle strette implicazioni fra spreco alimentare e impatto ambientale. Ma soprattutto sarà l’occasione per capire come inserire gli Obiettivi dell’Agenda 2030, nel proprio quotidiano, attraverso azioni e comportamenti concreti. Oggi lo spreco alimentare in Italia vale oltre 9,2 miliardi solo per il cibo gettato nelle case: una stima che sale a 15 miliardi se includiamo il costo dell’energia utilizzata per la produzione del cibo. La decima edizione avrà la direzione scientifica dell’agroeconomista Andrea Segrè, fondatore del movimento Spreco Zero.

TERNA, AL VIA IN TV CAMPAGNA COMUNICAZIONE ‘NOI SIAMO ENERGIA’

Dopo la stampa, il digital e le piattaforme social. E’ in onda dal 29 gennaio sulle emittenti TV nazionali lo spot ‘Noi Siamo Energia’, la campagna di comunicazione istituzionale realizzata da Terna, il gestore della rete elettrica nazionale, d’intesa con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per sensibilizzare cittadini e imprese a un uso consapevole dell’elettricità in Italia. “C’è bisogno dell’energia di tutti” è il claim della campagna. Lo spot, nelle versioni da 30 e 15′ secondi, invita a una vera e propria mobilitazione per la messa in pratica di comportamenti virtuosi che, in linea con gli accorgimenti e le azioni individuate e suggerite da Terna, consentono opportunità di risparmio, pari a circa 700 euro all’anno, generate dall’utilizzo di apparecchi di ultima generazione, e offrono un reale contributo al rispetto per l’ambiente. “La campagna di comunicazione televisiva rappresenta uno strumento efficace per veicolare, al maggior numero di persone, comportamenti virtuosi che, soprattutto in questo momento storico, risultano fondamentali per il bene del Paese”, commenta Massimiliano Paolucci, Direttore Relazioni Esterne, Affari Istituzionali e Sostenibilità di Terna.

IL MARCHIO DEL DISTRIBUTORE COME ‘ANTIDOTO’ ALL’INFLAZIONE: LA KERMESSE ‘MARCA’ A BOLOGNA

Con l’inflazione a doppia cifra che ‘morde’ le famiglie la marca del distributore può essere un aiuto per sostenere il loro potere d’acquisto. E’ il messaggio lanciato dagli operatori del settore all’edizione numero 19 di Marca, l’expo dedicata ai prodotti alimentari e non alimentari in commercio col marchio delle catene di distribuzione, andata in scena alla fiera di Bologna. Una fiera di particolare attualità, appunto, in un momento in cui l’inflazione fa sentire tutto il suo peso sulle famiglie. Proprio sull’inflazione le aziende sono già intervenute per assorbirla almeno in parte e ora chiedono l’intervento del Governo. Presenti all’inaugurazione anche il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, e il ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida. Intanto la marca del distributore, durante l’anno appena trascorso, ha confermato la sua crescita; dati positivi anche per l’edizione numero 19 della fiera.Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

