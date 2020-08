In questo numero:

– Banche, domande al fondo di garanzia per 68 MLD

– Congressi verso riapertura, settore da 36 MLD

– Beirut, Federpetroli “Compromesso export italiano”

– Lavoro, in Sardegna aumentano badanti e colf regolari

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tg Economia – 11/8/2020 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento