In questa edizione:

– Italia destinazione top per stranieri

– Arrivano gli sgravi contributivi per le assunzioni

– Smart Working P.A., Confintesa: “Definire i comportamenti”

– Fondazione Cariplo, bando da 1,5 mln per la lettura

abr/

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tg Economia – 23/10/2020 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento