In questa edizione:

– Corte suprema tedesca “Qe non previsto da trattati”

– Trasporto aereo, a marzo passeggeri -85%

– Intesa Sanpaolo, utile netto in rialzo

– Cdp, nuovo investimento su private equity in Italia

L’articolo Tg Economia – 5/5/2020 proviene da Italpress.

