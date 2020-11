In questo numero

– Parlamento Ue vota sullo stato di diritto

– A settembre produzione edile in area Euro -2.9%

– Ue, nuovo contratto con Moderna sui vaccini

– Eurozona in sofferenza, Pil in calo dell’8%

Tg Europa – 28/11/2020 proviene da Notiziedi.

