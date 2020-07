In questo numero

– L’Ue riapre le frontiere ma dice no agli Usa

– Merkel, possibile una Brexit senza accordo

– Al via il semestre di presidenza europea della Germania

– L’industria italiana boccia dazi e protezionismo

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tg Europa – 4/7/2020 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento