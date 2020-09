In questo numero del Tg Europa: Gentiloni “Recovery Fund non è un catalogo di spese”; Ue, in 4 mesi il turismo ha perso il 75%; Industria, a luglio in aumento prezzi produzione Ue; 3,7 milioni di tonnellate di cioccolato prodotte nel 2019

