Tg Lazio, edizione del 12 ottobre 2021

A TOR BELLA MONACA REVOCATA LICENZA E TOLTA INSEGNA A BAR MOCCIA

Questa mattina gli uomini della Polizia di Roma Capitale e dei Carabinieri hanno restituito all’Ater il bar Moccia in via Giovanni Castano a Tor Bella Monaca. L’insegna è stata tolta e la serratura cambiata perché al locale è stata revocata la licenza. Ai proprietari era già stata revocata a marzo dopo che le indagini avevano accertato una “criticità per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini” visto che veniva usato come base di spaccio. Il locale è solo il primo di una lista di 12 bar che subiranno, a breve, la stessa sorte.

COMUNALI, MICHETTI: IO SONO ANTIFASCISTA E CONTRARIO A VIOLENZA

“Io sono antifascista, non c’entro assolutamente niente con tutta questa violenza”. Lo ha detto il candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti, commentando la guerriglia urbana di sabato e il blocco del sito di Forza Nuova. “Io ho avuto una sola tessera, quella della Democrazia Cristiana, che rispetto agli altri partiti è sempre stata dalla parte della libertà e delle Istituzioni democratiche” ha aggiunto Michetti, ribadendo poi che con la Comunità ebraica di Roma “ci sono un ottimo rapporto e massimo rispetto”.

ASSOCIAZIONE 21 LUGLIO: PIANO RAGGI SU NOMADI FALLIMENTARE

“Quelle della Raggi sui Rom sono state politiche fallimentari a fronte dei tanti milioni spesi”. Lo ha detto all’agenzia Dire Carlo Stasolla, presidente dell’Associazione 21 luglio, presentando il rapporto 2021 sulle Comunità Rom negli insediamenti in Italia. Secondo Stasolla “l’unica azione di successo è stata quella del ‘co-housing’, che però riguarda un numero molto esiguo delle persone. Quello che resta nella memoria della città sono gli sgomberi di ‘Camping river’ e gli sgomberi del Foro Italico: situazioni di grave violazione dei diritti che hanno portato alla dispersione delle persone sotto i cavalcavia e negli anfratti della città”.

ROMA, VOLA LA CAMPAGNA ABBONAMENTI: SUPERATA QUOTA 14MILA

Vola la campagna abbonamenti della Roma. Nonostante le difficoltà registrate ieri, dopo l’ampliamento della capienza dell’Olimpico al 75% è stata superata già in mattinata la soglia dei 14mila abbonamenti. Il settore ‘Distinti Sud’ è esaurito in vendita libera e quindi ora acquistabile solo in prelazione per chi era abbonato. Intanto domenica ci sarà il big match a Torino contro la Juventus. Mourinho potrà contare su Zaniolo, che ha recuperato dall’infortunio, mentre sarà ancora out Smalling.

