Tg Lazio, edizione del 17 settembre 2021

ROMA, SGOMBERATE A TORBELLAMONACA CASE OCCUPATE DA CLAN MOCCIA

Un maxiblitz che ha visto coinvolti 100 uomini tra Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza e Polizia Locale ha portato allo sgombero di una decina di case popolari della torre Ater al civico 50 di via Santa Rita da Cascia a Tor Bella Monaca, occupate abusivamente da alcuni esponenti del clan Moccia. Otto persone sono state denunciate e nel corso dell’operazione sono stati anche sequestrati 30mila euro in contanti e alcune dosi di hashish. “Ora lavoriamo per ridare queste abitazioni a chi ne ha diritto”, ha commentato il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti. Per la sindaca di Roma, Virginia Raggi, “la lotta per il ripristino della legalità deve andare avanti”.

TRASPORTI, DA 1 GENNAIO VIA LA ROMA-LIDO ECCO “METROMARE”

Dal prossimo primo gennaio le gestione delle ferrovie ex concesse Roma-Lido e Roma-Viterbo passerà da Atac alle società regionali Cotral e Astral. Sulle due linee verranno fatti investimenti complessivi di 970 milioni per ammodernare i treni, comprarne di nuovi e rinnovare sia l’infrastruttura ferroviaria che le stazioni. In particolare la Roma-Lido diventerà la “Metromare” e dopo 500 giorni di lavori, con cantieri che saranno aperti solo di notte, si punta nel 2024 ad avere sulle rotaie 15 treni, con una frequenza di uno ogni 6 minuti. “Così avviciniamo Roma al suo mare- ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti- Oggi su questa linea sono rimasti solo 4 treni, con un’attesa che ha i tempi millenari di quando si girava con le carrozze”.

ROMA, GUALTIERI: BALLOTTAGGIO SARÀ TRA ME E MICHETTI, È SCONTATO

Enrico Michetti contro Roberto Gualtieri. Secondo tutti i sondaggi sarà questo il ballottaggio dal quale uscirà il prossimo sindaco di Roma con l’ex ministro dell’Economia in vantaggio per guidare il postRaggi in Campidoglio. “Il ballottaggio sarà tra me e Michetti, questo ormai è scontato- ha detto Gualtieri- I sondaggi mi vedono vincente al secondo turno e con un grande distacco da Calenda e Raggi”. Secondo il candidato del centrosinistra “gli elettori di Raggi e Calenda sembrano propensi a votare poi la nostra proposta politica”. Infine Gualtieri ha smentito la presenza di esponenti del Movimento 5 Stelle nella sua Giunta: “Pescheremo tra figure civiche e della società”.

ROMA, DOPO UN ANNO DI CHIUSURA RIAPRE “MERCATO TERMINI”

Dopo quasi un anno di chiusura a causa del Covid, è tornato in piena attività, nella Cappa Mazzoniana della stazione Termini, il Mercato Centrale di Roma, con un fatturato prepandemia di 16 milioni di euro all’anno, un indotto di circa 200 posti di lavoro, una rinnovata squadra di 20 artigiani del gusto per altrettante botteghe e un ricco palinsesto di eventi e nuovi servizi digitali. “Torniamo al lavoro con la passione e l’ottimismo di sempre ma stavolta siamo guidati anzitutto dalla prudenza”, ha detto il presidente del Mercato, Umberto Montano. La sindaca Raggi ha sottolineato che “ci fa piacere questa apertura perché, in un momento come questo, abbiamo bisogno di ricominciare a vivere e riagganciare velocemente la risalita economica”.

