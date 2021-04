Tg Lazio, edizione del 20 aprile 2021

PROTESTE DI GIUGNO A CIRCO MASSIMO, 9 MISURE CAUTELARI AD ULTRAS

Nove esponenti di spicco del mondo ultras laziale, bresciano, napoletano ed emiliano sono stati raggiunti da altrettante misure cautelari, eseguite dalla Digos di Roma, per le violenze contro giornalisti e poliziotti messe in atto lo scorso 6 giugno al Circo Massimo, durante una manifestazione contro le misure restrittive antiCovid varate dal Governo. Il Gip del Tribunale di Roma ha disposto 8 obblighi di firma e un obbligo di dimora, al termine di una complessa attività di analisi dei filmati girati nel corso dei tafferugli, attraverso i quali la Polizia ha potuto identificare alcuni dei protagonisti delle violenze.

ROMA, SMANTELLATA PIAZZA DI SPACCIO A SAN BASILIO: 16 ARRESTI

Gestivano la famosa piazza di spaccio de “La Lupa” nel quartiere romano di San Basilio, un supermarket della droga in funzione 24 ore al giorno che i Carabinieri di Roma hanno smantellato arrestando questa mattina 16 persone. Le indagini dei militari dell’Arma hanno permesso di ricostruire la struttura dell’organizzazione, attraverso l’individuazione di contabili, vedette, pusher, e le modalità di trasporto, occultamento e cessione delle sostanze stupefacenti.

DOMANI ROMA COMPIE 2.774 ANNI, AL VIA EVENTI FINO A MAGGIO

Musei, videomapping, giochi di luce, e didattica. E’ iniziato da oggi, con l’inaugurazione del restauro Fontana dello Zodiaco ad Ostia, e terminerà a maggio un fitto calendario di eventi celebrativi per i 2.774 anni della fondazione di Roma. Domani, nel giorno del compleanno della Capitale, la sindaca Virginia Raggi presenterà la medaglia celebrativa del Natale di Roma. Fino all’1 maggio ci saranno proiezioni e giochi di luce sul palazzo del Campidoglio. La facciata del Mausoleo di Augusto sarà animata da videomapping e altri eventi riguarderanno l’Ara Coeli, La Casa del Cinema, il Teatro dell’Opera e quello di Roma.

EX DOGANA SAN LORENZO DIVENTA STUDENT HOTEL: APRIRA’ NEL 2023

L’ex dogana nel quartiere di San Lorenzo nel 2023 diventerà il primo Student Hotel della Capitale. Su una superficie di 21.000 metri quadrati e con un investimento di 90 milioni si svilupperà una struttura ibrida che comprenderà 444 stanze per studenti e giovani professionisti, oltre a spazi co-working ed eventi, aree dedicate al verde e allo sport completamente accessibili al pubblico. “Vogliamo offrire un contributo positivo al processo di rigenerazione culturale e urbano in atto”, ha spiegato Edoardo Volpi dello Student Hotel.

