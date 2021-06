Tg Lazio, edizione del 22 giugno 2021

VACCINO, D’AMATO: A LUGLIO DA PFIZER -43% DOSI, SONO PREOCCUPATO

La campagna vaccinale nel Lazio rischia di subire un brusco stop nel prossimo mese. “Abbiamo avuto notizia di una riduzione a luglio del 43 per cento delle consegne del vaccino Pfizer. E’ un fatto che ci preoccupa”, ha detto l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato. “Questo comporterà una riorganizzazione dell’attività vaccinale per poter mantenere l’obiettivo del 70% della popolazione del Lazio immunizzata entro la prima decade di agosto- ha aggiunto D’Amato- E’ un obiettivo credibile, che si scontra però con questa annunciata riduzione”.

COVID, ARRIVA A ROMA TEST PER SCOPRIRE VARIANTE DELTA

Un test per rilevare la variante delta del Covid. Lo ha messo a punto l’Istituto Clinico Diagnostico di Ricerca Altamedica di Roma, che ha elaborato una tecnica in grado di individuare la variante indiana del virus, che si sta diffondendo in vari Paesi. Il test si eseguirà su tampone rinofaringeo o salivare e l’esame impiegherà meno di 24 ore. “Questo nuovo test permette di rilevare simultaneamente 6 mutazioni presenti esclusivamente nella variante Delta- ha spiegato Claudio Giorlandino, direttore scientifico di Altamedica- Il numero elevato di mutazioni indagate garantisce un’affidabilità della diagnosi di variante Delta pressoché indiscutibile”.

GUALTIERI: CON ME VICESINDACA DONNA, DA OGGI IL PROGRAMMA

“Ci sarà un vicesindaco donna ma non dico il nome. Lo decideremo tutti insieme”. Roberto Gualtieri, fresco vincitore delle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, ha le idee chiare su come impostare la sua squadra di governo se vincerà le elezioni. “Voglio una giunta con molte donne, la scelta degli assessori sarà basata sulle competenze e non sulla spartizione- ha detto l’ex ministro dell’Economia- Io ho in mente una forte apertura”. Nella nuova sede del comitato elettorale sta per iniziare il lavoro sul programma: “Inauguriamo un laboratorio aperto a tutte le intelligenze diffuse della città che in questi anni hanno salvato Roma”.

ROMA, TROVATO CORPO DI TRANS SENZA VITA: IPOTESI OMICIDIO

C’è l’ombra dell’omicidio dietro il ritrovamento del cadavere di una persona transessuale, con una ferita sulla fronte, avvenuto questa mattina nel quartiere romano del Quarticcolo. Il corpo senza vita è stato scoperto da un passante in un canale di scolo dietro un distributore di benzina a via Corsano. L’uomo che ha rinvenuto il cadavere, pensando si trattasse solo di un malore, ha subito fermato un’auto di pattuglia dei carabinieri che hanno poi constatato il decesso.

