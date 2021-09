Tg Lazio, edizione del 23 settembre 2021

NOMADI, AL VIA OPERAZIONI PER LIBERARE CAMPO ROM LA BARBUTA

Sono iniziate questa mattina le operazioni per liberare il campo rom La Barbuta. Gli agenti della Polizia Locale hanno identificato e allontanato le persone presenti all’interno dell’area, circa un centinaio, mentre il personale della sala operativa sociale si è occupata di fornire assistenza alloggiativa. “Stamo mettendo fine a un sistema che crea disagi a cittadini, che ghettizza gli abitanti dei campi e che fa spendere milioni di euro ai romani ogni anno- ha commentato la sindaca di Roma, Virginia Raggi- Lo ripeto: pugno duro nei confronti di chi delinque e vive ‘a scrocco’ e supporto per chi ha bisogno di assistenza”.

COMUNALI, GUALTIERI: PERIFERIE ABBANDONATE, NO QUARTIERI SERIE B

“Le periferie in questi anni sono state abbandonate e devono ripartire con servizi di prossimità ma anche rilanciando luoghi importanti come i nostri mercati”. Lo ha detto all’agenzia Dire Roberto Gualtieri, candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, visitando il mercato rionale del Tiburtino III, nel territorio del IV Municipio. Secondo Gualtieri “i mercati possono diventare luoghi di aggregazione, dove si può anche consumare oltre che acquistare cibo di qualità, come avviene anche già in Spagna e in altre realtà europee”.

MICHETTI: STADIO ROMA A OSTIENSE, LA LAZIO AL FLAMINIO

“Per la Roma credo che Ostiense sia la soluzione migliore, trovo adatte sia l’area del Gazometro che quella degli ex Mercati Generali. Per la Lazio vedo il Flaminio come soluzione naturale”. Così il candidato sindaco del centrodestra, Enrico Michetti, è tornato a parlare degli stadi per le due società calcistiche. “Appena insediato aprirò una conferenza di servizi- ha spiegato Michetti- che se non ravviserà problematiche darà ai due progetti la pubblica utilità entro i primi 100 giorni della consiliatura”. Michetti ha poi sottolineato che “Roma è fatta per i grandi eventi, per essere una capitale internazionale che attragga il meglio”.

AUTHORITY: BENE OFFERTA CULTURALE ED ESPOSITIVA DI ROMA

Romani soddisfatti dell’offerta culturale e espositiva della città. Lo rileva l’Agenzia per il Controllo e la Qualità dei Servizi Pubblici Locali di Roma Capitale, che ha presentato i risultati di un’indagine di qualità percepita svolta durante l’estate per conoscere il gradimento degli utenti. Il gradimento per la mostra visitata, per l’allestimento e, in generale, per l’esperienza della visita si è mantenuto generalmente molto alto: il primato va ai Musei Capitolini, dove sono esposti i marmi della collezione Torlonia. Rimane scarso l’utilizzo delle audioguide digitali, disponibili tramite App e sito ufficiali, principalmente perché gli utenti ne ignorano l’esistenza.

