Tg Lazio, edizione del 25 giugno 2021

ROMA, ANIMALISTI IMBRATTANO STATUA PORCHETTA: MINACCE ALL’AUTORE

La statua raffigurante una porchetta, recentemente posizionata in piazza San Giovanni della Malva a Trastevere, è stata vandalizzata questa notte dagli animalisti con della vernice rossa. “L’artista Amedeo Longo ha ricevuto anche minacce ed è spaventato”, ha fatto sapere l’Accademia Rufa. “La ‘statua della discordia’ ora rende chiara la sofferenza degli animali, declassati a meri oggetti e a cibo per gli uomini- hanno replicato gli animalisti sui social- Il sangue innocente versato per tradizioni insensate e anacronistiche non potrà mai essere arte”. L’opera è stata rimossa per poi essere ristrutturata.

RESTAURO TOD’S, TORNANO A SPLENDERE IPOGEI DEL COLOSSEO

Dopo due anni di lavori iniziati nel dicembre 2018 tornano a splendere gli ipogei del Colosseo. Il vero e proprio ‘backstage’ dell’arena, dove spettacoli e combattimenti venivano preparati, è stato restaurato grazie all’intervento della Tod’s della famiglia Della Valle. I lavori presentati al pubblico “hanno interessato 15mila etri quadri di superfici- ha spiegato il direttore del Parco Archeologico del Colosseo, Alfonsina Russo- con 81 operatori impegnati quotidianamente per 7mila giornate lavorative”. Il restauro degli ipogei è propedeutico alla ricostruzione dell’arena centrale, che verrà finanziata dal pubblico e consentirà entro il 2023 il ripristino della fruizione del Colosseo così come era stata pensata fino all’Ottocento.

RIFIUTI, ALLARME RISTORATORI ROMA: RACCOLTA A RISCHIO DA DOMANI

“Siamo molto preoccupati per la gestione dei rifiuti in città nei prossimi giorni”. L’ennesimo allarme sulla raccolta rifiuti di Roma arriva stavolta dai ristoratori della Capitale. Claudio Pica, presidente della Fiepet-Confesercenti di Roma e Lazio, ha sottolineato che “abbiamo di fronte un ‘ponte lungo’ che cade nel weekend dal 26 al 29 giugno, e poiché gran parte dei ristoranti nella Capitale e nell’hinterland sono già prenotati si prevede sold out. Questo- ha aggiunto Pica- produrrà inevitabilmente una produzione maggiore di rifiuti e se persisteranno le criticità già note sulla raccolta presso i locali, il rischio è che il sistema di gestione vada del tutto in tilt”.

ROMA, VERSO RIPRISTINO CHIUSURA METRO ALL’1,30 NEI WEEK END

Le metropolitane di Roma torneranno a viaggiare fino all’1.30 di notte nei week end. Il direttore generale di Atac, Franco Giampaoletti, ha annunciato che “nel pomeriggio è in programma una riunione per ripristinare l’orario del fine settimana e Faremo anche altre valutazioni sui mezzi di superficie. C’è stato un picco di richiesta di trasporto in coincidenza con l’abolizione del coprifuoco”. Per quanto riguarda, invece, le restrizioni di accesso alle fermate, Giampaoletti ha ricordato che ci sono ancora “24 impianti di traslazione ancora chiusi per questi motivi. Ci stiamo interrogando sulla riapertura che però deve avvenire in un quadro normativo ancora non regolamentato. Entro la settimana prossima- ha aggiunto Giampaoletti- tutto quello che si può rimettere in moto sarà rimesso in moto”.

