Tg Lazio, edizione del 29 aprile 2021

COVID, 23 POSITIVI NEI VOLI ARRIVATI A FIUMICINO DALL’INDIA

Ventitré passeggeri di un volo proveniente dall’India e atterrato ieri sera all’aeroporto di Fiumicino sono stati trovati positivi al Covid. Tra loro anche due componenti dell’equipaggio. Tutte le persone colpite dal virus e i loro contatti stretti sono state messe in isolamento in un Covid hotel. “Bene il ministro Speranza che ha bloccato i voli- ha detto il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti- Ora ribadiamo che l’Europa deve attivare azioni coordinate per scongiurare il peggio”.

VACCINO, NEL LAZIO AL VIA PRENOTAZIONI PER 58/59ENNI

Proseguono nel Lazio le prenotazioni per il vaccino anti Covid previste nella fase 4. Dalla mezzanotte scatterà il turno per i cittadini senza patologie nati nel 1962 e 1963. Da domani, sempre a mezzanotte, toccherà ai nati dal 1972 al 1981 e che dispongono di un codice di esenzione per patologie. Le due platee corrispondono ad oltre 200mila assistiti. Tutte le informazioni saranno disponibili in giornata sul portale SaluteLazio.it.

ADESCAVA DONNE CON FALSE PROMESSE LAVORO, ARRESTATO 37ENNE

Foto hot in cambio di un lavoro. La Polizia ha scoperto la truffa e arrestato un 37enne disoccupato, che ha raggirato ed estorto denaro ad almeno 15 madri single in cerca di un’occupazione. L’uomo agiva sempre seguendo lo stesso copione: prima carpiva le informazioni delle vittime che cercavano lavoro, poi si conquistava la loro fiducia e da quel momento iniziava a fare richieste di foto o video osé. Per coloro che cedevano iniziavano le minacce e i ricatti se non avessero corrisposto alle sue richieste di denaro. Alcune donne sono arrivate ad indebitarsi, una di loro ha pagato 14mila euro in 7 mesi

ROMA, AMBRA E STEFANO FRESI PRESENTERANNO CONCERTONE 1 MAGGIO

Saranno Ambra Angiolini e l’attore Stefano Fresi i presentatori del concertone del primo maggio. Al tradizionale appuntamento promosso da Cgil, Cisl e Uil parteciperà anche Lillo. “Quest’anno possiamo permetterci di pensare ad una ripartenza,anche se ancora lontana da quello che avremmo voluto davvero”, ha detto Ambra alla sua quarta conduzione della manifestazione che sarà trasmessa in diretta su Rai 3 e Rai Radio2 dalle 16.30 alle 19 e dalle ore 20 alle 24. Per Fresi si tratta invece di un battesimo: “Sono fiero di presentare questo evento così importante in questo momento storico caotico e grigio- ha commentato l’attore- La musica celebrerà la riapertura e la ripartenza”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Tg Lazio, edizione del 29 aprile 2021 proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento