Tg Lazio, edizione del 9 settembre 2021

ROMA, MINACCIAVANO VIOLENZE A PROTESTE: PERQUSIZIONI A ‘NO VAX’

Minacciavano azioni violente a Roma nella manifestazione ‘no green pass’, prevista per sabato e domenica prossimi, il tutto organizzato in un gruppo Telagram chiamato “I guerrieri”. Otto persone state oggetto di una serie di perquisizioni condotte dalla Polizia in diverse città italiane e nella Provincia di Roma. Dall’analisi dei messaggi sulla chat è emerso che gli indagati, oltre all’intenzione di partecipare in massa alla manifestazione di protesta in programma sabato a Roma, incitavano gli altri membri del gruppo a realizzare azioni violente nelle proprie province anche usando armi ed esplosivi fai da te.

ROMA, VERSO COMMISSARIO RIFIUTI, RAGGI: REGIONE VUOLE DISCARICA

La Regione Lazio, dopo che il Tar ha bocciato il ricorso del Campidoglio, sta per nominare il commissario ai rifiuti di Roma, che dovrà occuparsi di indicare le aree dove realizzare una discarica e un impianto di trattamento. La sindaca della Capitale, Virginia Raggi, ha annunciato che si opporrà con tutte le sue forze e ha invitato gli altri tre candidati alle prossime elezioni ad esporre la loro posizione. “Zingaretti vuole una discarica a Roma- ha detto Raggi- Roberto Gualtieri esci allo scoperto: dove vuoi farla? Sei d’accordo con Zingaretti? Sono mesi che te lo chiedo. Prendi una decisione tua- ha aggiunto la sindaca- Carlo Calenda, Enrico Michetti, che dite? Anche voi d’accordo con Zingaretti?”.

PROCESSO WILLY, TESTIMONE: PROVAI A SALVARLO, MI PICCHIARONO

Aveva provato a sottrarre Willy Monteiro Duarte all’aggressione del branco che lo avrebbe ucciso la sera del 6 settembre a Colleferro, ma venne anche lui picchiato. Samuele Cenciarelli, amico del giovane ucciso a calci e pugni, lo ha raccontato nel corso della sua deposizione al processo in corso a Frosinone, che vede imputati Marco e Gabriele Bianchi, Mario Pincarelli e Francesco Bellegia. “Dopo il primo calcio- ha detto Cenciarelli- ho provato a soccorrere Willy per portarlo via, ma appena ho provato ad afferrarlo mi è arriva un calcio alla gola e quando ho provato a dire che noi non c’entravamo nulla mi hanno dato un pugno in faccia”. Il testimone nella sua deposizione ha evidenziato che gli aggressori di Willy erano 5 e non 4, “ma non so chi sia la quinta persona”, ha aggiunto Cenciarelli.

EQUITAZIONE, DA DOMANI IL LONGINES GLOBAL TOUR AL CIRCO MASSIMO

Da domani al 12 settembre e ancora dal 16 al 18 settembre dopo duemila anni i cavalli torneranno a saltare al Circo Massimo, dove si svolgeranno due tappe della “Longines Global Champions Tour”, la Champions League dell’equitazione. “Questa doppia tappa sarà all’insegna della ripartenza- ha detto la sindaca di Roma, Virginia Raggi- Abbiamo lavorato tanto per portare un evento a impatto zero e totalmente sostenibile dentro un luogo patrimonio Unesco. Abbiamo superato una serie di criticità creando qualcosa di unico”.

