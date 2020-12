In questa edizione:

– Italia torna in zona rossa

– Di Maio: “Chico Forti torna in Italia”

– Napoli, sequestrata 1 tonnellata di botti illegali

– Natale, regali last minute per 3 mln e mezzo di italiani

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tg News – 24/12/2020 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento