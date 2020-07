In questa edizione:

– Coronavirus, vaccino in produzione per settembre

– Azzolina, no ai divisori in plexiglass

– Aumentano i posti disponibili alla facoltà di medicina

– Roma, nuova illuminazione per la basilica di Santa Maria in Trastevere

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Tg News – 3/7/2020 proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento