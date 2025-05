tg-parlamentare-politico,-edizione-del-2-maggio-2025

MELONI: “CON TRUMP LEALI MA NON SUBALTERNI”

Di Donald Trump dice “siamo leali ma non subalterni”, mentre con Ursula von der Leyen “abbiamo ormai una collaborazione consolidata e un rapporto di stima”. In una lunga intervista, Giorgia Meloni elenca gli interventi del suo governo che “ha aumentato il lavoro e ridotto il precariato”, dice, nonostante le critiche delle opposizioni e l’attacco di Elly Schlein che la accusa di “mentire raccontando un Paese che non esiste”. E poi il premierato, la libertà di stampa, “gli attacchi sessisti” ricevuti “nel silenzio di quelli che si riempiono la bocca dei diritti delle donne”. Un metodo, ribatte Meloni, “ingiusto e inaccettabile, ma non dobbiamo rassegnarci a questo imbarbarimento”

SONDAGGIO DIRE-TECNÈ, FDI SEMPRE PRIMO PARTITO

Nonostante il leggero calo nei consensi nell’ultima settimana Fratelli d’Italia resta saldamente il primo partito del Paese, con il 29,8% delle preferenze. È quanto emerge dal sondaggio Monitor Italia di Dire-Tecnè. Al secondo posto c’è il Pd, al 21,8%. Più staccati Movimento Cinque Stelle e Forza Italia, rispettivamente al 12,1% e all’11,3%. Segue la Lega con l’8,3%. La leader più gradita è sempre Giorgia Meloni, con il 46,4% di giudizi favorevoli, seguita da Antonio Tajani al 39,6%. Più indietro Giuseppe Conte ed Elly Schlein. La fiducia nel governo è al 42,4%, in calo di appena uno 0,1% rispetto a una settimana fa.

MERCOLEDÌ IL CONCLAVE, MONTATO IL COMIGNOLO SULLA SISTINA

Procedono i preparativi in Vaticano in vista dell’apertura del conclave il prossimo 7 maggio. Montato il comignolo sul tetto della Cappella Sistina. Lì, da mercoledì, saranno puntati gli occhi del mondo. Dal caminetto usciranno le fumate bianche o nere del conclave. Procedono, intanto, le congregazioni dei cardinali, le riunioni che preparano il terreno in vista dell’elezione del prossimo pontefice. Tra i porporati trapela un certo ottimismo. Per uno degli elettori, il cardinale Fernando Filoni, non è escluso che il nome giusto arrivi già il 7 maggio.

ANCREL E CORTE DEI CONTI, CONTROLLI PIÙ VELOCI IN EMILIA-ROMAGNA

Migliora la collaborazione tra Corte dei conti e revisori contabili in Emilia-Romagna. Un vantaggio per l’efficienza generale e la tutela delle risorse pubbliche nei controlli dedicati agli enti locali. Se ne è parlato a Bologna durante un incontro promosso da Upi Emilia-Romagna per la presentazione del volume ‘La nuova funzione di controllo della Corte dei conti’ di Tiziano Tessaro e Rossana Mininno. Presente anche il presidente della regione, Michele de Pascale. Quest’anno in particolare, l’associazione dei certificatori Ancrel ha accelerato con la sezione Autonomie della Corte dei conti per poter arrivare all’approvazione dei questionari in anticipo, sui bilanci preventivi 2025-2027 e sui rendiconti 2024.

