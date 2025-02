Tg Politco Parlamentare, l’edizione del 28 febbraio 2025

DECRETO BOLLETTE. 3 MILIARDI PER GLI SCONTI A FAMIGLIE E IMPRESE

Via libera del Consiglio dei ministri al decreto bollette, il provvedimento destinato a calmierare i prezzi dell’energia per le famiglie più bisognose e per le imprese. “Oggi il governo ha stanziato 3 miliardi di euro per fronteggiare il caro bollette. Parliamo di circa 1,6 miliardi di euro per le famiglie e 1,4 miliardi per le imprese”, ha detto la premier Giorgia Meloni. Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti ha annunciato inoltre “un contributo straordinario sociale” da 200 euro per gli Isee fino a 25 mila euro. Lo stesso Consiglio dei ministri ha approvato anche il disegno di legge sul nucleare.

MIGLIORANO LE CONDIZIONI DI SALUTE DI PAPA FRANCESCO

Migliorano le condizioni di salute di papa Francesco, ma è ancora presto per sciogliere la prognosi. Quattordicesima notte al policlinico Gemelli per il pontefice, ricoverato dal 14 febbraio per una polmonite bilaterale. La sante sede ha fatto sapere che Bergoglio ha passato una notte tranquilla, riuscendo a riposare. Al mattino, dopo la colazione, il papa ha fatto gli esercizi per la terapia e la fisioterapia respiratoria. Intanto, cambia ancora l’agenda del papa. Sicuri il forfait alla processione della Quaresima e al giubileo dei volontari.

È LA GIORNATA MONDIALE DELLE MALATTIE RARE

“Le malattie rare sono una priorità di sanità pubblica”. In occasione della Giornata mondiale delle malattie rare il presidente della Repubblica Sergio Mattarella chiede “cure eque su tutto il territorio nazionale”. Una malattia si definisce “rara” quando la prevalenza nella popolazione non supera 5 casi ogni 10.000 abitanti. In Italia si stimano in circa 2 milioni le persone che convivono con una di queste patologie, nel 70% dei casi si tratta di pazienti in età pediatrica. Per Mattarella “è fondamentale continuare a investire nella ricerca, nella formazione dei medici e nell’accesso a test genetici avanzati. La ricerca- sottolinea il capo dello Stato- è speranza per il futuro di milioni di persone”.

FINE RAMADAN SIA FESTA NAZIONALE, LA PROPOSTA DI SOUMAHORO

Rendere festa nazionale le celebrazioni per la fine del Ramadan anche in Italia. È la proposta del deputato Aboubakar Soumahoro, che ha depositato una legge accompagnata da una petizione popolare per il riconoscimento civile dell’Eid Al-Fitr, la ‘festa della rottura del digiuno’ che segna per i musulmani la fine del mese di Ramadan. L’Italia, spiega Soumahoro, “è il terzo Paese dell’Unione europea per numero di popolazione musulmana, circa 3 milioni di cui la metà con cittadinanza italiana”. La libertà di culto, ricorda, “è prevista dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Europa e dalla nostra Costituzione.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it