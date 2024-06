tg-politico-e-parlamentare,-edizione-del-27-giugno-2024

FRASI ANTISEMITE, TERREMOTO NEL MOVIMENTO GIOVANILE DI FDI

Terremoto politico in Fratelli d’Italia. La seconda parte dell’inchiesta di Fanpage su Gioventù nazionale, il movimento giovanile del partito di Giorgia Meloni, porta alle dimissioni di due ragazze impegnate nell’organizzazione. Si tratta di Flaminia Pace, responsabile del circolo pinciano che lascia il il Consiglio nazionale giovani, e Elisa Segnini, capo segreteria della deputata Ylenia Lucaselli. La videoinchiesta porta alla luce chat antisemite, cori che esaltano il nazismo e frasi di scherno verso Ester Mieli, senatrice di Fratelli d’Italia. “Frasi inaccettabili”, dice il presidente del Senato Ignazio La Russa. Mentre il Pd chiama in causa Giorgia Meloni e le chiede di “sciogliere il movimento giovanile”.

USTICA 44 ANNI DOPO, MATTARELLA: “FERITA APERTA, MANCA VERITÀ”

La strage di Ustica “resta una ferita aperta perchè ancora manca piena verità e ciò contrasta con il bisogno di giustizia che alimenta la vita democratica”. Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione del 44° anniversario. Nel cielo di Ustica, ricorda, “si compì una strage di dimensioni immani”, in cui furono vittime le 81 persone a bordo del DC9 in volo da Bologna a Palermo. Mattarella rimarca che “la Repubblica fu profondamente segnata da quella tragedia” e i familiari delle vittime “non si sono arresi davanti a opacità, ostacoli, distorsioni”. Il presidente del Senato Ignazio La Russa parla di “tragedia per la quale è doveroso lavorare per la piena verità”. Anche per il presidente della Camera, Lorenzo Fontana “la strada della verità e della giustizia non dovrà mai essere abbandonata”.

DDL SICUREZZA, IN CARCERE CHI BLOCCA LE STRADE PER PROTESTA

Resta il carcere fino a un mese per chi, da solo, blocca una strada per protesta. La pena aumenta da sei mesi a due anni se il reato viene commesso da più persone. Le commissioni Affari costituzionali e Giustizia della Camera, infatti, hanno bocciato gli emendamenti soppressivi presentati dalle opposizioni. Per il Pd si tratta di una “pericolosa deriva reazionaria del governo”. Il responsabile sicurezza dem, Matteo Mauri, parla di un provvedimento “che potrebbe portare alla reclusione anche gli studenti che organizzano un sit-in davanti alla scuola”. Per il deputato Cinquestelle Federico Cafiero De Raho “il governo mira a colpire il diritto dei cittadini a manifestare e criminalizza il dissenso pacifico”.

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE APPLICATA AI LAVORI PARLAMENTARI

Applicare l’intelligenza artificiale ai lavori parlamentari. E’ il compito della commissione insediata a Montecitorio dal presidente della Camera Lorenzo Fontana. A coordinare i lavori sarà il professor Luciano Floridi, docente a Yale e tra i massimi esperti di impatto etico delle nuove tecnologie. “Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale sia basato sulle persone e sulla democrazia”, è l’auspicio di Fontana. Mentre la vicepresidente della Camera, Anna Ascani, fa gli auguri alla commissione: “Grazie al contributo di professionisti autorevoli affrontiamo questa sfida con responsabilità”. La commissione dovrà scegliere e premiare, entro luglio, la migliore tra una trentina di proposte applicative già presentate.

