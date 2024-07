tg-politico,-edizione-del-16-luglio-2024

UE. METSOLA PRESIDENTE DEL PARLAMENTO



La maltese Roberta Metsola del Ppe rieletta presidente del Parlamento europeo con 562 voti. L’altra candidata, la spagnola Irene Montero di Left, ha raccolto 61 voti. Nel suo intervento a Strasburgo Metsola cita Alcide De Gasperi. “La tendenza a essere uniti è una delle costanti della storia- ha detto parlando in italiano- parliamo, scriviamo, insistiamo, non lasciamo un istante di respiro, che l’Europa rimanga l’argomento del giorno”. Congratulazioni dal ministro degli Esteri Antonio Tajani, che assicura: “Il Ppe è al tuo fianco per costruire un’Europa più giusta e democratica”. Ursula von der Leyen parla di “rielezione pienamente meritata”.

TRATTATIVE SU PRESIDENZA COMMISSIONE, VON DER LEYEN VEDE ECR



Trattative ai vertici per la presidenza della Commissione europea in vista del voto di giovedì. L’uscente Ursula von der Leyen, alla ricerca del bis, ha incontrato il gruppo Ecr, i conservatori europei guidati a Strasburgo da Fratelli d’Italia. “È stata un’ora intensa”, ha detto von der Leyen al termine del confronto. Le votazioni saranno a scrutinio segreto. Il rischio di franchi tiratori sulla riconferma dell’attuale presidente, nonostante l’accordo tra popolari, socialisti e liberali, è concreto. Per questo von der Leyen cerca di allargare l’intesa. Ma il gruppo Ecr si presenta al voto spaccato. Fratelli d’Italia non ha ancora preso una decisione. Fonti del partito di Meloni chiedono di “superare l’approccio ideologico su green deal e immigrazione”.

PREMIERATO, CASELLATI A OPPOSIZIONI: “TROVIAMO PUNTO DI CADUTA”

In commissioni Affari costituzionali alla Camera partono le audizioni sul disegno di legge costituzionale del governo che introduce in Italia l’elezione diretta del premier. La ministra Elisabetta Casellati, autrice della riforma, rinnova il suo appello alle opposizioni a collaborare. “Ascolteremo in tutto più di 60 esperti”, ha detto la ministra chiedendo “un approccio costruttivo” e la “disponibilità a sedersi intorno a un tavolo per trovare un punto di caduta”. La titolare delle riforme sottolinea: “Ci sono riusciti i Costituenti quasi 80 anni fa, partendo da posizioni molto diverse, dobbiamo riuscirci noi oggi, nell’interesse del Paese” per “dare stabilità all’Italia e riavvicinare i cittadini alle istituzioni”.



PD CONTRO IL GOVERNO: “SMANTELLA LA SANITÀ PUBBLICA”

“Per Giorgia Meloni conta più la salute del governo che quella degli italiani”. Elly Schlein torna all’attacco dell’esecutivo. Nei prossimi giorni è atteso in Senato il decreto liste d’attesa, su cui il giudizio del Pd è totalmente negativo. “E’ un decreto vuoto- attacca Schlein- dimostra come il governo lavori allo smantellamento della sanità pubblica”. La segretaria del Pd rilancia la sua proposta di legge che, dice, “avrebbe portato la spesa sanitaria alla media europea del 7,5% sul Pil”. Schlein sottolinea anche i distinguo della Lega in materia di sanità pubblica: “Il decreto fuffa è già diventato decreto zuffa, bocciato dalla stessa maggioranza e dalle regioni di centrodestra”.

