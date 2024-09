Tg Politico, edizione dell’11 settembre 2024

FINO A SETTE ANNI PER CHI OCCUPA CASE, OK AL NUOVO REATO

Da due a sette anni per chi occupa abusivamente case. È il nuovo reato di “occupazione arbitraria di un immobile destinato a domicilio altrui”, contenuto all’articolo 10 del ddl sicurezza approvato dall’Aula della Camera. Introdotto nel Codice penale l’articolo 634-bis. Se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità si procede d’ufficio. Con il nuovo reato la polizia potrà sgomberare subito le case occupate. La norma, voluta dal governo, risponde alle richieste di associazioni e proprietari per maggiori tutele. Secondo le opposizioni il codice penale già contiene articoli che ricomprendono il reato. Approvata anche l’aggravante per i reati commessi in stazioni e metropolitane.

LIGURIA, IL CENTRODESTRA CANDIDA IL SINDACO DI GENOVA BUCCI

È il sindaco di Genova, Marco Bucci, il candidato del centrodestra alle regionali in Liguria. Il primo cittadino, sostenuto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega, sfiderà Andrea Orlando, candidato del centrosinistra alle elezioni del 27 e 28 ottobre. “Persona seria e competente- assicura Giorgia Meloni- Bucci è la scelta migliore per la Liguria”. “Col modello Genova andiamo a vincere”, aggiunge Matteo Salvini. Per Forza Italia il sindaco si è dimostrato “un bravissimo amministratore” e con lui “il successo è ampiamente alla portata”. Con Bucci si è schierato Luigi Marattin, che ha lasciato Italia Viva perché contrario al riavvicinamento di Matteo Renzi al centrosinistra.

LOLLOBRIGIDA PRESENTA IL G7 AGRICOLTURA DI SIRACUSA

Innovazione in agricoltura per l’adattamento ai cambiamenti climatici; nuove generazioni protagoniste; pesca e acquacultura; sviluppo in Africa. Sono i temi al centro del G7 Agricoltura dal 26 al 28 settembre sull’isola di Ortigia a Siracusa. A presentarlo il ministro Francesco Lollobrigida nella sede del Masaf. Sarà proprio l’Africa al centro della prima sessione di lavoro che sarà aperta a una rappresentanza di ministri dell’Agricoltura di 10 paesi del continente. Sul tavolo anche la siccità in Sicilia: “Con questo G7- spiega Lollobrigida- vogliamo spiegare l’Italia in modo semplice. Abbiamo scelto Ortigia perché quasi tutto ciò che è passato in Italia ha lasciato il segno in quel piccolo lembo di mondo”.

11 SETTEMBRE. MELONI: ATTACCO CHE COLPÌ AL CUORE L’OCCIDENTE

Ventitré anni fa, l’11 settembre 2001, la tragedia delle Torri Gemelle a New York. Anche in Italia oggi il ricordo delle istituzioni. Su X la premier Giorgia Meloni scrive: “Ci sono giorni che rimarranno per sempre scolpiti nelle nostre menti. Un attacco terroristico devastante che colpì al cuore gli Stati Uniti d’America e l’intero Occidente”. Il presidente del Senato, Ignazio La Russa, ricorda: “Oggi come tutti gli anni, si rinnova il dolore e il nostro deferente pensiero che rivolgiamo alle migliaia di vittime”. Il presidente della Camera Lorenzo Fontana aggiunge: “Il mio pensiero commosso va alle vittime e alle loro famiglie, che non hanno più potuto riabbracciare i propri cari. Non dimentichiamo”.

