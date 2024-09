Tg politico, l’edizione di giovedì 12 settembre 2024

DDL SICUREZZA, STRETTA SU DETENUTE MADRI E CANNABIS LIGHT



Carcere per le detenute madri e messa al bando della cannabis light. Alla Camera prosegue l’esame del ddl sicurezza. Diventa facoltativo, e non più obbligatorio, il rinvio dell’esecuzione della pena per le condannate incinte o madri di figli di età inferiore ad un anno. Protesta dei parlamentari di sinistra, che hanno alzato in aula cartelli con lo slogan “Fuori i bambini dalle sbarre”. Sulla cannabis si introduce il divieto di importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, commercio, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze della canapa. In tali ipotesi, si applicano le sanzioni previste in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Contrarie le opposizioni, che parlano di “furore ideologico” e “accanimento proibizionistico”.

“VALDITARA BERSAGLIO DA COLPIRE”, BUFERA SULLA FESTA DI AVS



“Valditara è un bersaglio debole da colpire come la Morte nera”. Le parole dello scrittore Christian Raimo, dal palco della festa nazionale di Alleanza Verdi Sinistra, sollevano un polverone di proteste a destra. Lega e Fratelli d’Italia, in aula alla Camera, parlano di “minacce” al ministro dell’Istruzione e accusano Avs di “nostalgia degli anni piombo”. Raimo si difende: “La morte nera? Era una metafora”, una citazione dalla saga cinematografica di Star Wars. Il ministro si dice “profondamente colpito dalla violenza delle parole” e invita a “non trascendere nei toni né usare frasi minacciose e offensive” nella polemica politica. Intanto il Consiglio di Stato boccia il Liceo del Made in Italy, fortemente sponsorizzato dal governo.

“MAI PIÙ BRANDIZZO”, LA CAMERA RICORDA I 5 OPERAI MORTI



“Le vite perse a Brandizzo potevano essere salvate”. E’ l’esito a cui è giunta la commissione d’inchiesta parlamentare sull’incidente dell’agosto scorso a Torino, quando morirono cinque operai che stavano lavorando sui binari del treno. “E’ inaccettabile che si possa morire sul lavoro”, dice il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Mentre il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parla di “intollerabile offesa per la coscienza collettiva”. Alla presentazione della relazione della commissione c’erano anche i famigliari delle vittime. “È ora di dire basta ad appalti e subappalti- ha detto il fratello di uno degli operai- perché sono la condanna a di tanti lavoratori”. La commissione ha prodotto 14 proposte per migliorare la sicurezza sul lavoro, a partire da un aumento del numero degli ispettori.

G7 LAVORO. CALDERONE: PASSI AVANTI SU INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Con le due giornate del G7 Lavoro e Occupazione, iniziato a Cagliari, si faranno passi avanti su “temi prioritari per il mondo del lavoro”. Ne è convinta la ministra Marina Calderone, che ha aperto il confronto al Palazzo regio. Tra i temi “uno sviluppo e uso umanocentrico dell’intelligenza artificiale, la resilienza dei mercati del lavoro di fronte ai trend demografici, il ruolo cruciale delle competenze, l’inclusività dei mercati, la sicurezza nei luoghi di lavoro”. Emma Marcegaglia, presidente del B7 che riunisce le confederazioni industriali dei Paesi, chiede una “regolamentazione seria” dell’intelligenza artificiale “che non uccida l’innovazione”. Per Marcegaglia servono poi “investimenti in educazione e formazione per fornire le competenze digitali necessarie a un mercato che cambia”.

