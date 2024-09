Tg politico, l’edizione di giovedì 5 settembre 2024

SANGIULIANO SI SCUSA IN TV, BOCCIA ATTACCA MELONI

Non si spegne il caso Sangiuliano. In tv il ministro della Cultura ammette la relazione amorosa con Maria Rosaria Boccia. In lacrime, chiede scusa alla moglie e a Giorgia Meloni, per “l’imbarazzo” procurato al governo. Dice anche di aver offerto le dimissioni alla premier, ma lei le ha respinte chiedendogli di andare avanti. Non tarda la risposta di Boccia, affidata ancora una volta ai social. “Vengo accusata di essere una ricattatrice- dice- ma in realtà non sono io ad aver creato il ricatto. Difendo la mia dignità e il mio modo di essere donna”. Poi, pur senza nominarla, chiama in causa Giorgia Meloni: “Chi ha davvero fatto gossip: io, lui, o l’altra persona, sfruttando un momento strategico per il Paese?”.

DA BONELLI ESPOSTO CONTRO IL MINISTRO, IPOTESI PECULATO

Dopo la richiesta di dimissioni, arriva anche l’esposto alla Procura di Roma. Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera, chiede all’autorità giudiziaria di indagare sul ministro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia. Due le ipotesi di reato: indebita destinazione di denaro o cose mobili (il peculato), e rivelazione di segreti d’ufficio. Il parlamentare di opposizione giudica “imbarazzante” l’intervista del ministro della Cultura ieri al Tg1. Sulle spese per i viaggi e la presenza di Boccia a eventi istituzionali, sottolinea, “la ricostruzione di Sangiuliano è fragile”. Il ministro “non deve chiedere scusa né a Giorgia Meloni né a sua moglie, deve chiedere scusa agli italiani”, conclude Bonelli ribadendo la necessità di un’informativa del governo in Parlamento.

AL VIA G7 PARLAMENTI CON MATTARELLA E FONTANA

Al via il G7 dei Parlamenti a Verona, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. A presiedere il presidente della Camera Lorenzo Fontana. Tanti gli impegni per la terza carica dello Stato, che oggi incontra gli omologhi di Giappone, Canada, Usa, Ucraina e Francia. Domani, invece, nell’agenda di Fontana ci sono i bilaterali con lo speaker della Camera dei Comuni del Regno Unito e con la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola. Sempre domani, alle 10, è previsto l’intervento della premier Giorgia Meloni.

PAPA FRANCESCO IN INDONESIA: “UNITI NELLA DIVERSITÀ”

“Uniti nella diversità contro guerre e fondamentalismi”. Papa Francesco ha concluso la prima tappa del suo viaggio in Asia e Oceania esortando gli abitanti dell’Indonesia ad essere “seminatori di pace e di speranza” e a “fare chiasso”. Bergoglio ha partecipato a un incontro interreligioso nella più grande moschea asiatica e ha firmato la dichiarazione congiunta di Istiqlal, per “sconfiggere la cultura della violenza e dell’indifferenza che affligge il nostro mondo”. In Indonesia, dove vive la maggioranza della popolazione musulmana mondiale, papa Francesco ha spiegato che essere fratelli vuol dire essere “diversi come due gocce d’acqua”.

L’articolo Tg politico, l’edizione di giovedì 5 settembre 2024 proviene da Agenzia Dire.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it