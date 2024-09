Tg politico, l’edizione di martedì 10 settembre 2024

BOCCIA STASERA DA BERLINGUER, IRRITAZIONE DELLA MELONI

Sembra non conoscere la parola fine la telenovela Sangiuliano-Maria Rosaria Boccia. Lo scontro che ha portato alle dimissioni del ministro della Cultura conoscerà un nuovo capitolo questa sera con l’intervista della Boccia a è ‘Sempre Carta Bianca’ su Mediaset. Si attendono quindi nuove rivelazioni per una trama che continua a infittirsi anche dopo le dimissioni del ministro e la nomina di Alessandro Giuli come suo successore. La notizia – secondo ambienti della maggioranza – sarebbe stata accolta con irritazione da Giorgia Meloni. La premier, dopo la vicenda che ha coinvolto il suo ormai ex compagno Andrea Giambruno, non si sarebbe aspettata un altro attacco da Mediaset.

CARCERI, DETENUTI AL LAVORO NEI CANTIERI POST-SISMA

I detenuti delle cinque Regioni colpite dal sisma del 2016 saranno impiegati nei cantieri per la ricostruzione. Grazie a un Protoccolo d’intesa – siglato al ministero della Giustizia – chi avrà i requisiti sarà assunto nelle imprese che si occuperanno della messa in sicurezza degli edifici pubblici e di culto nei Comuni colpiti in Abruzzo, Lazio, Marche, Molise e Umbria. La firma è arrivata con il ministro Carlo Nordio, il Commissario straordinario di governo per il sisma, Guido Castelli, il presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, assieme ai vertici di Anci e Ance. Saranno 35 gli istituti penitenziari interessati dal progetto. Nordio spiega che “il reinserimento sociale dei detenuti è un obiettivo primario del governo”.

SEGRE COMPIE 94 ANNI, MELONI: BALUARDO CONTRO ANTISEMITISMO

Auguri bipartisan per Liliana Segre che oggi spegne 94 candeline. La senatrice a vita è una delle poche testimoni dei campi di sterminio nazisti. Deportata ad Auschwitz quando aveva 13 anni, da circa 30 racconta la propria esperienza alle nuove generazioni e si batte contro ogni forma di razzismo e discriminazione. La premier Giorgia Meloni nel suo messaggio di auguri la definisce “un baluardo contro l’antisemitismo” e “testimone instancabile della memoria della Shoah”. Per il presidente del Senato Ignazio La Russa, “la sua testimonianza costituisce ogni giorno un esempio di difesa dei valori di democrazia”. Infine, il pensiero del presidente della Camera, Lorenzo Fontana: “Il contributo di Liliana Segre alla memoria continua a risvegliare le coscienze e ad alimentare la consapevolezza”.

G7 LAVORO, DA DOMANI A CAGLIARI PER UN PIANO SULLA IA

L’impatto dell’intelligenza artificiale sul mercato del lavoro, l’inverno demografico, il turnover generazionale e l’invecchiamento attivo. Sono questi i temi principali al centro del G7 dei ministri del Lavoro in programma a Cagliari dall’11 al 13 settembre. Alla riunione, presieduta dalla ministra Marina Calderone, prenderanno parte i ministri di Canada, Francia, Stati Uniti, Regno Unito, Germania e Giappone, oltre a rappresenti della società civile e delle parti sociali. La ministeriale entra nel vivo la mattina di giovedì con l’arrivo a Palazzo Regio dei capi delegazione. Intanto oggi e domani si riunisce il summit Labour 7, organizzato da Cgil, Cisl, Uil con i sindacati internazionali.

