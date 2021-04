Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 aprile 2021

RIAPERTURE E VACCINI, E’ POLEMICA

Bisogna riaprire tutto il possibile, in condizioni di sicurezza, gia’ ad aprile. A chiederlo e’ il leader della Lega Matteo Salvini. Ma il governo, con il ministro della Salute Roberto Speranza boccia la proposta. Il ministro Garavaglia rilancia il piano vaccinale speciale per le isole covid free. Dura la replica del presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, secondo il quale “non ci possono essere località turistiche privilegiate”. Intanto e’ polemica anche tra il commissario Francesco Paolo Figliuolo e il presidente della Regione Campania Enzo De Luca. Il governatore annuncia che dopo i soggetti fragili e gli over 80 passera’ a vaccinare le categorie produttive, senza tenere conto delle fasce d’eta’. Il commissario gli chiede di attenersi ai criteri stabiliti per la campagna vaccinale nazionale. Nessuna deroga, dunque. La campagna deve continuare in maniera uniforme.

COVID, SCONTRI IN PIAZZA A ROMA

Scontri e bombe carta a Roma nel corso della manifestazione di “Io apro”, una delle associazioni che riunisce i ristoratori a favore delle riaperture. Al grido di “liberta’, liberta’” i manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone di sicurezza. In piazza anche gruppi dell’estrema destra, a cominciare da Casapound. Fitto il lancio di oggetti e bombe carta nei confronti delle forze dell’ordine. Ferito un agente. Il centro storico di Roma e’ stato blindato in attesa del corteo non autorizzato. Autoblindo con idranti, transenne e strade chiuse attorno a Montecitorio e a Palazzo Chigi. Oltre ai ristoratori, in piazza anche parrucchieri, titolari di palestre, piscine e centri sportivi. “Tutta Italia si sta muovendo per prendersi i propri diritti”, dice Momi El Hawi, il pizzaiolo di Firenze che e’ tra gli organizzatori della protesta.

TREMILA EMENDAMENTI AL DL SOSTEGNI

Una pioggia di emendamenti al decreto Sostegni all’esame del Senato. I gruppi parlamentari hanno depositato in commissione quasi tremila proposte al provvedimento che rappresenta la prima manovra economica del governo Draghi. Questa settimana, però, l’esecutivo presenterà alle Camere una nuova richiesta di scostamento di bilancio intorno ai 40 miliardi per finanziare un altro decreto per le imprese. I tecnici del Mef stanno valutando un pacchetto di misure per rafforzare i ristori per le piccole partite Iva e la proroga della moratoria sulle rate dei prestiti. Allo studio anche norme per coprire i costi fissi delle aziende che incidono nonostante le chiusure, come l’Imu, le bollette e gli affitti.

DI BATTISTA VUOLE LA LEGGE SUL LIMITE AI MANDATI

“La politica non e’ una professione”. Alessandro Di Battista lancia la proposta di un divieto al ‘carrierismo’ nelle istituzioni, con una legge che limiti i mandati per tutti gli eletti. Parlando a Sum, l’iniziativa che ricorda Gianroberto Casaleggio, scomparso cinque anni fa, l’ex parlamentare grillino ricorda che il co-fondatore del Movimento 5 stelle, “è stato come un padre”. Da lui ha imparato che “le idee” vengono prima della “convenienza” in politica. E per questo ha pagato anche il prezzo dell’isolamento, dopo l’addio al Movimento. L’Associazione Casaleggio, presieduta dal figlio Davide, ha annunciato che in Parlamento è stato depositato un ddl per istituire una Giornata nazionale della cittadinanza digitale in memoria del padre, che della democrazia diretta, anche attraverso l’uso della tecnologia, ha fatto il suo manifesto civico.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 aprile 2021 proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento