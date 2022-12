Tg Politico Parlamentare, edizione del 12 dicembre 2022

‘QATAR GATE’, VON DER LEYEN: “SIAMO MOLTO PREOCCUPATI”

Il Qatar gate scuote i massimi vertici dell’Unione europea. “Siamo molto preoccupati”, ha detto la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, a proposito delle indiscrezioni di un possibile allargamento delle responsabilità. In tre giorni sono stati sequestrati 600mila euro in contanti e continua ad aumentare il numero delle persone coinvolte. Durante una conferenza stampa von der Leyen ha spiegato: “Stiamo controllando ogni dettaglio sul registro della trasparenza, abbiamo regole molto chiare per tutti i commissari”. Le accuse rivolte alla vice Presidente del Parlamento Ue Eva Kaili, “sono davvero molto gravi”. Agli arresti anche tre italiani: l’ex europarlamentare Pd Pier Antonio Panzeri, il suo ex assistente Francesco Giorgi e il segretario generale di No Peace Without Justice Niccolò Figà-Talamanca.

SALVINI: “VIA LA PATENTE A CHI GUIDA SOTTO DROGA E ALCOL”

Sospensione della patente per 10 anni o a vita per chi si mette al volante sotto l’effetto di alcol e droga e provoca incidenti con morti o feriti. E’ una delle modifiche al codice della strada annunciate dal ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Matteo Salvini. In occasione della presentazione del rapporto Dekra sulla sicurezza stradale, Salvini ha spiegato la volontà di convocare entro fine anno i ministeri competenti, compreso quello dell’Istruzione, per studiare gli aggiornamenti necessari in materia di sicurezza stradale. Fra questi, l’obbligo di avere un etilometro monouso in auto. Mentre in materia di nuova mobilità, l’obbligo di casco e targa per i monopattini elettrici.

BONUS CULTURA, MELONI: “NON VA DATO AI FIGLI DEI RICCHI”

La ’18app’ è una misura che va rivista, “non è ammissibile che il bonus cultura vada anche ai figli dei milionari o di parlamentari”. Lo sottolinea la premier Giorgia Meloni nella sua rubrica social settimanale. A chi critica la volontà di ripensare la norma introdotta dal Governo Renzi, la presidente del Consiglio oppone l’opportunità di concentrarla sui redditi più bassi. “Sarebbe molto più impattante – osserva Meloni- mentre ora questi 500 euro vengono riconosciuti a tutti indipendentemente dal reddito”. Paradossalmente, osserva la premier, potrebbe prenderlo anche la figlia al compimento della maggiore età. Il ministro Sangiuliano, garantisce Meloni, “sta lavorando a una carta cultura per favorire i contenuti culturali dei giovani per dare loro ulteriori possibilità”.

SICUREZZA NELLE CITTÀ, PIANTEDOSI: “MINACCE IN EVOLUZIONE”

Fare sicurezza vuol dire “creare una cornice entro la quale ogni cittadino può sentirsi meno insicuro” di fronte a violenze e reati nelle città. Parole del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi alla cerimonia di inaugurazione dell’anno accademico della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia. “Le minacce al vivere civile sono in continua evoluzione- osserva – bisogna garantire la sicurezza attraverso un’attività di formazione continua”. Il sottosegretario della Lega Nicola Molteni punta i fari sulla questione migranti: “L’accoglienza è al collasso – ha detto – il governo valuterà nuove norme”. E dopo la strage del condominio a Roma, si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Il prefetto Bruno Frattasi ha assicurato che “non c’erano i segnali di un raptus omicida e la città è sicura”.

